Santos vence com gol contra nos acréscimos

CB Correio Braziliense

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O Santos sofreu muito, mas conseguiu vencer o Libertad, por 2 x 1, ontem, na Vila Belmiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O alvinegro jogou quase todo o segundo tempo com um homem a menos, mas, mesmo assim, buscou o ataque e foi premiado — o gol da vitória saiu aos 47 do segundo tempo. Agora, o time do técnico Fernando Diniz jogará pelo empate para avançar às semifinais da competição, em jogo marcado para a semana que vem, em Assunção, no Paraguai.

Sem Kaio Jorge, negociado com a Juventus, e sem Marinho, que segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, Fernando Diniz ainda tentou achar o ataque ideal do Santos. O treinador deu maior liberdade para o atacante Gabriel Pirani, que teve condições para rodar em vários setores entre o meio-campo e o ataque.

O primeiro a chegar com perigo foi o Libertad. Aos oito minutos, Sebastián Ferreira recebeu a bola pela direita, entrou na área e ficou na cara de João Paulo — o atacante paraguaio bateu forte, mas o goleiro santista fez ótima defesa. O jogo mudou aos 37 minutos. Em bola alçada na grande área, Lucas Braga tentou dominar, mas a bola bateu no braço de Diego Viera. O árbitro, alertado pelo VAR (Árbitro de Vídeo), confirmou o pênalti. Aos 42, o uruguaio Carlos Sánchez bateu firme no canto direito de Martín Silva e abriu o placar para o Santos.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Melgarejo recebeu boa bola por trás da defesa do Santos e o zagueiro Kaiky, de 17 anos, puxou o atacante paraguaio, que sairia na cara do goleiro João Paulo. O jovem defensor santista foi expulso no lance. Para piorar, aos 13, Bocanegra bateu falta com precisão e empatou a partida.

Fernando Diniz recompôs a defesa e mandou a campo Wagner Leonardo no lugar de Gabriel Pirani. O Santos não abdicou do ataque, mas teve de se desdobrar para tentar chegar com maior perigo ao gol de Martín Silva.

Aos 47, no último respiro, Lucas Braga recebeu boa bola de Felipe Jonatan, arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro. Marcos Guilherme foi finalizar, mas errou. O zagueiro Barboza acabou dando um carrinho contra o próprio gol. Com um time recheado de garotos, o Santos conseguiu abrir vantagem contra um adversário difícil na sequência da competição.



Furacão perde na altitude

Com um gol aos 41 minutos do segundo tempo, o Athletico-PR perdeu, ontem, para a LDU (EQU), por 1 x 0, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, e largou em desvantagem nas quartas de final da Sul-Americana. O confronto de volta entre os times acontecerá na próxima quinta-feira, às 19h15, na Arena da Baixada. O Furacão precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar às semifinais.

Com bola rolando, a LDU controlou as ações no primeiro tempo e colocou o goleiro Bento para trabalhar. Aos poucos o Athletico-PR superou a pressão do time equatoriano e também passou a chegar com frequência no campo ofensivo. O time brasileiro perdeu boa chance com David Terans, de letra.

No segundo tempo, o Athletico-PR dominou os minutos iniciais, mas não aproveitou as oportunidades. Naturalmente, o Furacão sentiu mais a altitude e viu a LDU crescer. De tanto pressionar, os equatorianos chegaram ao gol da vitória aos 41 minutos. Reasco recebeu passe na área, girou sobre o zagueiro Pedro Henrique e chutou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Bento, dando números finais ao confronto na altitude de Quito.

Na coletiva no lugar do técnico Antonio Oliveira, o diretor Paulo Autuori lamentou o revés. “A equipe descuidou no final. É um lance. Agora, eliminatória completamente em aberta”, avaliou.