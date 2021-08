Sob chuva, Operário dá fim à série invicta do Botafogo

CB Correio Braziliense

A boa fase do Botafogo, que vinha de duas vitórias seguidas, levou um banho de água fria, ontem, no Paraná. Mesmo atuando com onze desfalques, o Operário encontrou forças e aproveitou o favor casa para vencer o alvinegro carioca, por 1 x 0, no estádio Germano Krüger, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os três pontos deram um respiro para o Fantasma, que emendou o segundo triunfo seguido e se consolidou na primeira página da classificação do torneio nacional.

A partida foi marcada por muita chuva e um gramado pesado. Mesmo assim, as duas equipes tiveram bons momentos com a bola rolando e criaram inúmeras chances de gol. No primeiro tempo, as equipes finalizaram 19 vezes ao gol. Porém, o único que conseguiu acertar o alvo foi o atacante Paulo Sérgio. Ele aproveitou cruzamento de Thomaz e vacilo do goleiro Diego Loureiro para completar para o gol.

No segundo tempo, a partida ficou mais pegada e o gramado encharcado complicou a vida das duas equipes, que tiveram dificuldades de incomodar os goleiros adversários. No fim, o Botafogo reclamou bastante de um pênalti não marcado em toque de mão após cabeçada de Gilvan. Na bronca, o alvinegro até tentou nos minutos finais, mas não conseguiu o gol necessário para voltar ao Rio de Janeiro com pelo menos um ponto.

Vasco

Embalado, o Vasco tem a chance de dormir no G4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje, mas para isso precisa ganhar do Remo, a partir das 21h30, no Estádio Baenão, em Belém (PA), na abertura da 18ª rodada. Com 75% de aproveitamento desde a chegada de Lisca, o cruzmaltino está, com 28 pontos. Se emplacar a terceira vitória seguida, o time pode assumir a vice-liderança. Já o Remo é apenas o 13º colocado, com 20. “Vai ser um jogo difícil. Vamos procurar fazer uma grande partida e conseguir nosso objetivo”, garantiu o goleiro Vanderlei.