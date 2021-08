Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Copa do Brasil

A CBF definiu as datas das partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Três serão realizadas em 25 de agosto, uma quarta-feira, e um jogo será disputado no dia seguinte.

» Ranking da Fifa

O Brasil subiu para o segundo lugar do ranking da Fifa. Em atualização disponibilizada ontem, a Bélgica segue em primeiro. O top cinco é concluído com França, Inglaterra e Itália.



» Seleção

De olho na rodada tripla de jogos pelas Eliminatórias, o técnico Tite irá convocar a Seleção Brasileira, hoje, as 11h. O chamado valerá para os jogos contra Chile, Argentina e Peru.

» Grêmio

O Grêmio confirmou ontem a contratação do volante Mathias Villasanti. Comprado junto ao Cerro Porteño por cerca de R$ 17,2 milhões, o paraguaio assinou com o tricolor gaúcho até 2024.