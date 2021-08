Lionel Messi trabalha em campo no PSG

CB Correio Braziliense

(crédito: Paris Saint-Germain/Divulgação)

O craque Lionel Messi apareceu, ontem, no centro de treinamento do Paris Saint-Germain para sua primeira atividade pela nova equipe. O dia de trabalho teve imagens divulgadas pelo clube parisiense nas redes sociais. O argentino de 34 anos foi filmado realizando treinos físicos, enquanto o restante do grupo fazia exercícios com bola visando a continuidade da temporada e o próximo compromisso pelo Campeonato Francês.

Messi assinou na terça-feira um contrato de duas temporadas com o PSG e foi apresentado à imprensa na quarta-feira, no Parque dos Príncipes, após a sua saída do Barcelona, com quem não assinou um novo contrato. Embora tenha ido a campo, o jogador seis vezes vencedor da Bola de Ouro ainda não tem uma data definida para estrear pelo time francês. Ele pediu cerca de 30 dias de pré-temporada.

No Camp des Loges, centro de treinamento do PSG, Lionel Messi se encontrou com Kylian Mbappé, que, ontem, deu as boas-vindas ao argentino nas redes sociais. "Welcome to Paris, Leo" ("Bem-vindo a Paris, Leo"), escreveu o campeão mundial, em inglês, no Instagram e no Twitter, acompanhando o texto com quatro fotos dos dois astros juntos.