Tite convoca cinco campeões olímpicos e Raphinha para as Eliminatórias

MP Marcos Paulo Lima

Brasil terá pela frente Chile, Argentina e Peru na rodada tripla das Eliminatórias - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Pouco mais de um mês depois do vice na Copa América e uma semana depois da conquista do bicampeonato nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a lista dos convocados para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Qatar-2022, todos em setembro, contra Chile (2/9), Argentina (5/9) e Peru (9/9).

Antes do anúncio dos escolhidos, o técnico Tite homenageou Mário Jorge Lobo Zagallo. Bicampeão mundial com ojogador em 1958 e 1968; no papel de técnico em 1970; e de coordenador técnico em 1994; fez 90 anos nesta semana. "Tive o teu aprendizado, as tuas aulas práticas. A minha gratidão, meu reconhecimento. E gratidão porque se hoje estou aqui e tenho um título de campeão mundial, devo a ti", discursou.

A lista divulgada por Tite premia cinco jogadores campeões olímpicos com André Jardine em Tóquio. O treinador relacionou Daniel Alves, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha. "A gente busca sempre concorrência de performance. Quando temos a integração com as categorias de base há uma similaridade de conduta ética, de ver futebol muito parecido. Fica o reconhecimento ao Jardine, ao Gustavo ao Paulo. Uma grande conquista. Aquele jovem que olha para a Seleção Brasileira e vê os exemplos dos profissionais fica muito importante", elogiou o treinador.

Uma das novidades na relação é o atacante Raphinha do Leeds United. Gaúcho de Porto Alegre, Raphael Dias Belolli é mais um ponta. Revelado pelo Avaí, iniciou a carreira na Europa em Portugal com as camisas do Vitória de Guimarães e do Sporting. Jogou na França pelo Rennes e disputou a última temporada pelo Leeds United sob o comando do técnico argentino Marcelo Bielsa. Fez oito gols em 38 jogos e destacou-se, principalmente, no quesito assistências. Foram nove passes decisivos para gol.

"O Raphinha já estamos acompanhando há algum tempo, desde a subida para a Premier League. Buscamos as informações de todas as formas, tem uma característica técnica de drible muito acentuada. Número de gols importantes, jogador decisivo. Ele tem componentes técnicos, velocidade de um exteno com qualidade", comentou Tite.

Símbolo da conquista olímpica em Tóquio aos 38 anos, Daniel Alves foi relacionado. Ele também estava na lista da Copa América, mas sofreu lesão e foi cortado. "Ele tem dois cunhos, me sinto muito bem para falar de Daniel Alves. Falar da qualidade técnica é redundância, títulos é bater no molhado. Capacidade de reciclar, estar aberto e passar seus conhecimentos. Ter sempre uma visão otimista, comportamento dentro e fora do campo são exemplares", explicou o comandante verde-amarelo.

A ausência de Renan Lodi, que falhou no lance do gol de Di María na final da Copa America, também foi justificada por Tite. "Não vem participando dos jogos, mas de treinamentos. E fundamentalmente eu conversei com ele porque não é por conta de um erro individual que não volta, aqui não tem isso. É um grande jogador. Merece meu respeito", afirmou.

CONVOCADOS

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Volantes

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Lyon)

Meias

Claudinho (Zenit São Petersburgo)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Raphinha (Leeds United)

Richarlison (Everton)