Veja o panorama dos clubes candangos na Série D do Brasileirão 2021

A fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro se aproxima do encerramento. Neste fim de semana, seis clubes podem terminar a 11ª rodada classificados para a segunda fase. Por outro lado, outros 11 podem acabar, matematicamente, eliminados da competição nacional, incluindo o Gama. O alviverde visita o Nova Mutum, no Mato Grosso, no domingo, às 16h. No dia anterior, também às 16h, o Brasiliense recebe o União Rondonópolis, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF). Mesmo em situações opostas na tabela, a dupla candanga entra em campo com um objetivo em comum: a vitória.

A necessidade por vitória bate à porta gamense. O maior campeão do Distrito Federal chega à 11ª rodada com 8 pontos, resultando na segunda pior campanha do Grupo A5, com um aproveitamento de 26.7%. Das 10 rodadas anteriores, o Gama venceu apenas uma, na estreia diante do Jaraguá-GO, por 3 x 1. Desde então, somou cinco empates e quatro derrotas. A última delas sobre o rival Brasiliense, por 1 x 0.

Em caso de tropeço diante do Nova Mutum, o Gama não terá mais chances matemáticas de avançar à etapa mata-mata do torneio nacional. Até o momento, o Goianésia fecha a zona de classificação à segunda fase, com 16 pontos, o dobro do Periquito. Portanto, a vitória pode garantir uma sobrevida para a equipe candanga. Se vencer os compromissos restantes, o time poderia somar até 20 pontos e, secando os adversários diretos, sonhar com a sequência na Série D.

Jacaré vive situação mais confortável

O confronto entre Brasiliense e União Rondonópolis é de extrema importância para a sequência do Grupo A5, pois apenas dois pontos separam os dois clubes na tabela. Atualmente, os candangos ocupam a vice-liderança do Grupo A5, com 17 pontos, enquanto o esquadrão mato-grossense é o 5º colocado, com 15 somados. No duelo do primeiro turno, o time da capital federal foi derrotado, de virada, por 2 x 1.

Para o embate deste fim de semana, o plantel amarelo segue com desfalques importantes, principalmente no setor defensivo, como os laterais Diogo e Peu, além do zagueiro Keynan. Em contrapartida, lá na frente, Zé Love e Luquinhas seguem em ritmo agressivo. Juntos, os dois balançaram as redes 13 vezes, o que corresponde a pouco mais de 76% dos gols do Jacaré.

