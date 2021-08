CBF adia jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão para não desfalcar clubes

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução)

A CBF cumpriu a promessa que havia feito de reajustar o calendário do futebol brasileiro para não desfalcar os clubes durante a Data Fifa de setembro e anunciou mudanças nesta sexta-feira. A entidade decidiu adiar partidas das quartas e semifinais da Copa do Brasil e também vai remarcar jogos de clubes com jogadores convocados para a seleção brasileira, casos de Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

A próxima Data Fifa prevê três jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, com jogadores à disposição de suas seleções entre os dias 30 de agosto a 9 de setembro.

Com as mudanças anunciadas pela CBF, apenas a 19ª rodada do Brasileirão será disputada neste intervalo de tempo. No entanto, a diretoria de competições da entidade comunicou que irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados pela seleção brasileira.

Na 19ª rodada, o São Paulo recebe o América-MG, o Palmeiras visita o Ceará, o Flamengo enfrenta o Atlético-GO, e o Atlético-MG joga contra o Grêmio. As novas datas destas partidas serão anunciadas posteriormente.

O São Paulo de Daniel Alves, o Atlético-MG de Guilherme Arana, e o Flamengo de Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, tiveram suas partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil com as datas alteradas. O quinto convocado é Weverton, do Palmeiras, mas o clube paulista já está fora da competição de mata-mata.

A CBF ainda vai definir as novas datas, mas já informou que os duelos de volta das quartas de final devem ser disputados em 15 de setembro, O jogo de ida das semifinais, em 20 de outubro, e o da volta, no dia 27 do mesmo mês. Com isso, as finais serão realizadas nos dias 8 (quarta-feira) e 12 de dezembro (domingo), após o fim do Campeonato Brasileiro, que termina no dia 5 de dezembro.

Segundo a CBF, a decisão "considera o momento atípico que vivemos, com duas temporadas (2020 e 2021) em sequência em decorrência da interrupção do calendário de 2020, por conta da pandemia de coronavírus". O órgão que rege o futebol brasileiro afirmou que a alteração tem como objetivo "permitir o perfeito andamento das competições previstas, privilegiando o equilibro técnico dos campeonatos".