Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de sábado (14/8)

(crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este sábado (14/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na sexta-feira (13/8).

Resultados da sexta-feira (13/8)

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás 2 x 1 Guarani

Remo 2 x 1 Vasco



Campeonato Inglês

Brentford 2 x 0 Arsenal

Campeonato Espanhol

Valencia 1 x 0 Getafe



Campeonato Alemão

Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Bayern de Munique



Campeonato Francês

Lorient 1 x 0 Monaco



Campeonato Português

Estoril 0 x 0 Vitória de Guimarães

Campeonato Brasileiro Série C

Ypiranga-RS 1 x 0 Criciúma



Campeonato Brasileiro Série D

América-RN 4 x 2 Caucaia

Campeonato Brasileiro sub-20

Flamengo 2 x 1 Vasco

Competições deste sábado (14/8)



Campeonato Brasileiro

17h - Bragantino x Juventude

19h - Atlético-MG x Palmeiras

21h - São Paulo x Grêmio



Campeonato Brasileiro Série B

16h30 - CSA x Coritiba

16h30 - Cruzeiro x Sampaio Corrêa

16h30 - Ponte Preta x Confiança

19h - Avaí x Náutico



Campeonato Inglês

8h30 - Manchester United x Leeds United

11h - Burnley x Brighton

11h - Chelsea x Crystal Palace

11h - Everton X Southampton

11h - Leicester x Wolverhampton

11h - Watford x Aston Villa

13h30 - Norwich x Liverpool



Campeonato Espanhol

12h - Osasuna x Espanyol

14h30 - Mallorca x Betis

14h30 - Cádiz x Levante

17h - Alavez x Real Madrid



Campeonato Alemão

10h30 - Wolfsburg x Bochum

10h30 - Union Berlin x Bayer Leverkusen

10h30 - Stuttgart x Greuther Fürth

10h30 - Augsburg x Hoffenheim

10h30 - Arminia Bielefeld x Freiburg

13h30 - Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt



Campeonato Francês

12h - Lille x Nice

16h - Paris Saint-Germain x Strasbourg



Campeonato Português

11h30 - Vizela x Tondela

14h30 - Benfica x Arouca

16h30 - Braga x Sporting



Campeonato Brasileiro Série C

11h - Mirassol x Botafogo-SP

15h - Floresta x Manaus

17h - Volta Redonda x Botafogo-PB

17h - Ituano x São José-RS

19h - Paysandu x Jacuipense



Campeonato Brasileiro Série D

15h - Murici x Sergipe

15h - Boavista x Bangu

15h - São Bento x Santo André

15h - Portuguesa x Inter de Limeira

15h - Cascavel x Aimoré

15h - Caxias x Esportivo

15h - Joinville x Marcílio Dias

15h - Campinense x Central

15h - Guarany de Sobral x Tocantinópolis

15h30 - Juventude Samas x Imperatriz

15h30 - Moto Club x Paragominas

15h30 - Jaraguá-GO x Aparecidense

16h - 4 de Julho x Palmas

16h - Sousa x Treze

16h - Atlético-BA x Juazeirense

16h - Goianésia x Porto Velho

16h - Uberlândia x Caldense

17h - São Raimundo-RR x Ypiranga-AP

17h - Boa Esporte x Patrocinense

17h - Ferroviária x Rio Branco-ES

18h - Fast x Atlético-AC



Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Grêmio x Palmeiras



Campeonato Brasileiro sub-20

14h - Botafogo x Internacional

15h - Athletico-PR x Fluminense

15h - Grêmio x Corinthians

15h - Atlético-GO x Bahia

15h - Chapecoense x América-MG



Na TV



08h30 - Campeonato Inglês: Manchester United x Leeds United - ESPN BRASIL

10h - rali: WRC: etapa da Bélgica (dia 1) - ESPN

11h - Campeonato Inglês: Chelsea x Crystal Palace - ESPN BRASIL

11h - Campeonato Inglês: Leicester City x Wolverhampton Wanderers - ESPN

11h - Campeonato Inglês: Everton x Southampton - ESPN2

11h30 - Campeonato Russo: Spartak Moscou x Ural - BANDSPORTS

13h30 - Campeonato Inglês: Norwich City x Liverpool - ESPN BRASIL

13h30 - Campeonato Alemão: Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt - BAND

14h - Campeonato Russo: Rostov x CSKA Moscou - BANDSPORTS

14h - WTA 1000 de Montreal: primeira semifinal - ESPN

14h - Ciclismo: Volta da Espanha (etapa 1) - ESPN2

16h - Campeonato Francês: Paris Saint Germain x Strasbourg - ESPN BRASIL

16h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Ponte Preta x CRB - pay per view

16h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Cruzeiro x Sampaio Corrêa - pay per view

16h30 - Campeonato Brasileiro Série B: CSA x Coritiba - SPORTV e pay per view

17h - Campeonato Espanhol: Alavés x Real Madrid - FOX SPORTS

17h - Campeonato Brasileiro: RB Bragantino x Juventude - pay per view

18h - Campeonato Paulista de Basquete Masculino: Corinthians x São Paulo - BANDSPORTS

19h - Campeonato Brasileiro: Atlético/MG x Palmeiras - pay per view

19h - Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Náutico - SPORTV e pay per view

19h - WTA 1000 de Montreal: segunda semifinal - ESPN

21h - Campeonato Brasileiro: São Paulo x Grêmio - pay per view