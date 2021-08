Remo vence e deixa o Vasco fora do G-4

CB Correio Braziliense

(crédito: Samara Miranda/Remo)

Em uma noite para esquecer, o Vasco visitou o Remo e perdeu. por 2 x 1, no Estádio Baenão, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do time paraense aconteceram em jogadas aéreas. A derrota frustra o objetivo do cruzmaltino de conquistar a terceira vitória consecutiva, além de entrar, ainda que provisoriamente, no G-4 — grupo de acesso para a primeira divisão. O time ficou com os mesmos 28 pontos, mas agora em sétimo.

Já o Remo respira ainda mais contra o perigo da zona de rebaixamento. O time segue em ascensão desde a chegada do técnico Felipe Conceição e, agora, ocupa a 12ª posição com 23 pontos, abrindo nove pontos de vantagem para o Vitória, primeiro no Z-4 — zona do descenso para a Série C. Os primeiros 45 minutos foram movimentados e com o Vasco tendo enorme dificuldade com bolas aéreas. Tanto é que o Remo aproveitou a deficiência e marcou dois gols de cabeça, complicando toda a estratégia do time carioca para conquistar um bom resultado.

Aos 14 minutos, Erick Flores cruzou na área e Renan Gorne, entre três marcadores, cabeceou sem dificuldades para as redes de Vanderlei. Animado, o Remo seguiu no ataque e logo aos 26 ampliou o placar após novo cruzamento. Desta vez, o cabeceio foi de Romércio. Com dois gols de desvantagem, o Vasco precisou se expor mais e descontou aos 31 minutos. Zeca lançou Léo Jabá, ganhou da marcação e cruzou rasteiro para Sarrafiore finalizar de primeira, sem chances de defesa para o goleiro Vinicius.

No segundo tempo, os times diminuíram o ritmo e tornaram o confronto sem grandes emoções. Ligeiramente melhor, o Vasco viu sua situação se complicar aos 21 minutos, quando Vanderlei colocou a mão na bola fora da área e acabou sendo expulso. Com um homem a mais, o Remo passou a controlar a partida com toque de bola e selou a vitória.

Raposa quer fugir da confusão

O técnico Vanderlei Luxemburgo chegou com um objetivo traçado e o discurso motivacional na ponta da língua, mas a realidade no Cruzeiro é bem diferente. Enquanto o treinador fala em G-4 — zona de acesso para a primeira divisão —, o clube mineiro vai a campo, hoje, às 16h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), contra o Sampaio Corrêa para se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será válido pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno.

É verdade que o Cruzeiro não perde há quatro rodadas, mas o empate em casa com o Vitória, por 2 x 2, manteve o time celeste perto da degola, com 17 pontos. Já o Sampaio chega animado com três vitórias seguidas, sendo a última diante do ex-líder Náutico, por 2 x 0, em São Luis (MA). A sequência deixou o clube maranhense firme na briga pelo G-4 com 29 pontos.

No Cruzeiro, o atacante Bruno José tomou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. O também atacante Felipe Augusto, no entanto, volta ao grupo e pode ficar com a vaga. No meio-campo, Ariel Cabral, com dores na coxa, cederá vaga a Adriano. Criticado por Luxemburgo, Marcinho testou positivo para covid-19 e desfalcará o time. Já o meia Giovanni pode pintar como novidade, uma vez que foi muito bem elogiado pelo comandante.

"O Giovanni conseguiu fazer o time clarear muito mais as jogadas que o Marcinho. O Giovanni conseguiu achar mais os colegas. O Marcinho, como disse anteriormente, vai ter que mudar um pouquinho a forma de jogar dele (...) Entre a entrada de Giovanni e Marcinho, eu fico com a do Giovanni que conseguiu fazer a equipe jogar muito mais", reforçou o treinador.

No Sampaio Corrêa, o técnico Felipe Surian terá o desfalque do volante Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O veterano Márcio Araújo disputa vaga com Mauro Silva. O segundo volta de suspensão. Na lateral esquerda, Zé Mário também volta de suspensão e fica com a vaga de Filipinho.