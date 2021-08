Brasiliense joga em casa para se firmar no G-4

CB Correio Braziliense

Na busca pela classificação à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasiliense recebe, hoje, o União Rondonópolis, às 15h, no Serejão. A partida válida é de extrema importância para ambos, separados por dois pontos na tabela. Atualmente, os candangos ocupam a vice-liderança do grupo A5, com 17 pontos, enquanto o esquadrão mato-grossense é o 5º colocado, com 15.

Portanto, uma vitória sobre o oponente colorado coloca os comandados de Vilson Tadei em situação favorável por uma vaga à fase mata-mata da quarta divisão nacional. No duelo do primeiro turno, o time da capital federal foi derrotado, de virada, por 2 x 1. Dono do melhor ataque da chave com 17 gols marcados, o Brasiliense enfrenta o União com a 2ª defesa mais vazada do grupo, com 12 sofridos.

Para o duelo, o plantel amarelo segue com desfalques importantes, principalmente no setor defensivo, como os laterais Diogo e Peu, além do zagueiro Keynan. Em contrapartida, lá na frente, as esperanças estão sobre a dupla de ataque Zé Love e Luquinhas que, juntos, balançaram as redes 13 vezes. O número corresponde a pouco mais de 76% dos gols do Jacaré.