Paradinhas

» Natação

Fernando Scheffer garantiu mais um índice para o Mundial de Abu Dhabi, em piscina curta. O brasileiro venceu os 200m livre, ontem, prova na qual ganhou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

» Basquete

O São Paulo anunciou a contratação de Bruno Caboclo, ala-pivô da Seleção Brasileira e com passagem na NBA. O contrato será de dois anos e a estreia do jogador pode ser hoje contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

» Santos

O Santos oficializou, ontem, a saída do volante Alison, cria das categorias de base do clube. Após 17 anos no time santista, o jogador de 28 anos acertou sua ida para o Al-Hazem, da Arábia Saudita.

» Atletismo

Medalhista de bronze em Tóquio, Alison dos Santos voltou a São Joaquim da Barra, em São Paulo, com pompas. O atleta foi recebido em casa com desfile em carro de bombeiros, onde encontrou amigos e família.