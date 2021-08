Time com resquícios de ouro

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos conquistados em 18 possíveis, a Seleção Brasileira está muito próxima de garantir a classificação matemática à Copa do Mundo. Se mantiver os 100% de aproveitamento nos próximos três jogos, que acontecerão em setembro, o time do técnico Tite chegará aos mesmos 27 pontos que deram a quarta vaga (direta) à Colômbia para o Mundial da Rússia, em 2018. Por isso, o treinador admite dar espaço a novos jogadores visando à competição no Catar. E o novo chamado já teve caras novas.

Ontem, o técnico convocou a equipe canarinho pela primeira vez após o vice-campeonato da Copa América e o ouro olímpico conquistado em Tóquio. As variáveis fizeram Tite apostar em uma mescla. Ao todo, seis nomes que atuaram na campanha do Japão foram chamados: os laterais Daniel Alves e Guilherme Arana, o volante Bruno Guimarães, o meia Claudinho e os atacantes Richarlison e Matheus Cunha farão companhia a figurinhas carimbadas, como o atacante Neymar, o volante Casemiro e o goleiro Alisson. A novidade é o atacante Raphinha, do Leeds United, da Inglaterra.

Tite usou exemplos das campanhas mais recentes para mostrar que está dando oportunidades à nova geração de jogadores. "Estamos fazendo. Quando a gente fala em despontar, a gente fala em Bruno Guimarães. Quando a gente fala em despontar, são seis jogadores da Seleção Olímpica. Quando a gente fala em despontar, são jogadores que fazem e que concorrem nessa busca de espaço para o Mundial", afirmou o técnico, após anunciar a lista de convocados. "A Copa América diversificou dupla de ataque, modificou estrutura básica ofensiva e trouxe diferentes composições de meio-campo", citou.

O primeiro desafio da equipe comandada por Tite será no dia 2 de setembro, pela nona rodada, contra o Chile, em Santiago. Na sequência, o Brasil jogará duas vezes com mandante. No dia 6, pela sexta rodada — uma das adiadas de março —, a rival será a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo. Três dias depois, o adversário será o Peru, pela 10ª rodada, na Arena Pernambuco, no Recife. A Seleção se apresenta em 29 de agosto, em São Paulo. Por lá, a delegação ficará hospedada e nos dois dias seguintes, já com os jogadores se apresentando, a equipe fará dois treinamentos no CT do Corinthians.

Diante do cenário de três jogos, a comissão técnica preparou uma programação voltada para a recuperação dos jogadores. "Nosso grande desafio será individualizar as cargas de atividades para estarem todos aptos. Nesse ponto, o trabalho regenerativo será fundamental", disse o preparador físico Fábio Mahseredjian. Tradicionalmente, a Data Fifa de setembro carrega uma peculiaridade. Como os campeonatos europeus reiniciam somente em meados de agosto, alguns convocados ainda estão em início de temporada, enquanto que atletas que atuam no Brasil, por exemplo, já estão em plena atividade.

Calendário

Diante da convocação de jogadores de quatro clubes — Flamengo, São Paulo, Atlético-MG e Palmeiras —, a CBF fez ajustes no calendário nacional. Os jogos das quartas e semifinais da Copa do Brasil desses times foram adiados. O mesmo foi feito em partidas da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. As novas datas serão anunciadas posteriormente pela entidade.

Convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica);

Laterais

Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Guilherme Arana (Atlético-MG), e Daniel Alves (São Paulo);

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Claudinho (Zenit), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon);

Atacantes

Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Raphinha (Leeds), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo).