Status de decisão

Belo Horizonte — O Atlético-MG entra em campo hoje em busca de ampliar a vantagem na liderança no Campeonato Brasileiro. Às 19h, no Mineirão, o Galo recebe o Palmeiras, vice-líder da Série A. Em caso de triunfo no Gigante da Pampulha, a equipe comandada pelo técnico Cuca abrirá cinco pontos de vantagem para o concorrente.

O Atlético assumiu a liderança na última rodada ao bater o Juventude, enquanto o Palmeiras perdeu para o Fortaleza. Vitória, hoje, significará recorde histórico para o time mineiro. O Galo nunca conseguiu nove triunfos consecutivos no Brasileirão. No último domingo, o alvinegro igualou as sequências de 1977 e 1986, com oito resultados positivos.

O jogo será mais uma decisão entre Cuca e Abel Ferreira. No início do ano, os treinadores se enfrentaram na final da Libertadores. O Palmeiras, do português, venceu o Santos. Outro reencontro será entre Hulk e Abel Ferreira. No futebol português, os dois foram adversários. O atacante do Galo defendia o Porto, enquanto o treinador do Palmeiras era o lateral-direito do Sporting.

No total, foram cinco confrontos entre os dois: três vitórias do Porto, uma do Sporting e um empate, que terminou com classificação do time verde e branco nos pênaltis. Nessa partida, o atacante do Galo marcou um gol e foi expulso na prorrogação.

Atlético

Cuca não deu pistas do time. Assim como no duelo contra o Juventude, o treinador deve poupar apenas em função de desgaste físico. A tendência é de que as principais peças da equipe alvinegra sejam escaladas, já que o Galo pode abrir cinco pontos de vantagem para o alviverde. Entre os titulares, destaque para Guilherme Arana. O lateral-esquerdo foi convocado para a Seleção. Campeão olímpico recentemente, o jogador comemorou a chance com Tite.

"Muito feliz. O primeiro objetivo era conquistar a medalha olímpica, feliz em poder dar o título ao Brasil, representar o povo brasileiro. Logo depois, veio o jogo contra o River, entre duas equipes grandes, e saímos com a vitória. Uma semana muito boa. E grato por tudo que vem acontecendo na minha vida. Agora é aproveitar o máximo possível", disse o herói dourado nos Jogos de Tóquio.

Outro titular hoje deve ser o atacante Hulk, poupado em raras oportunidades na temporada. Ontem, ele foi anunciado como melhor jogador do mês de julho no Campeonato Brasileiro. Em seis partidas, foram quatro gols e três assistências para o destaque do Galo na atual temporada.

Palmeiras

O Palmeiras tem dois desfalques para o jogo de hoje. O zagueiro Renan e o lateral-esquerdo Victor Luís estão suspensos. Desta forma, o técnico Abel Ferreira deve promover a estreia do lateral uruguaio Joaquín Piquerez, contratado junto ao Peñarol.

O palmeirense, no entanto, faz mistério em relação ao time que enfrentará o Atlético. O jogo deste sábado vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Na terça, o time paulista tem clássico contra o São Paulo, valendo a vaga na semifinal da Copa Libertadores.



CBF publica protocolo

O retorno dos públicos aos estádios em competições nacionais está cada vez mais próximo. Ontem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um documento trazendo uma série de protocolos a serem seguidos para a volta dos torcedores às arenas do país. Os primeiros testes com espectadores em torneios organizados pela entidade estão previstos para acontecerem nas quartas de final da Copa do Brasil.

Mesmo com a autorização da entidade máxima do futebol brasileiro, clubes e torcedores precisarão, também, do aval das autoridades sanitárias de todos os estados. Com a devida permissão, as partidas das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro poderão receber entre 10 e 50% da capacidade dos estádios. O número, porém, depende diretamente da chamada “taxa de normalidade”, que considera os números de covid-19 nas localidades.

O acesso aos estádios será permitido mediante a comprovação completa com vacinas contra a covid-19, ou por meio do resultado negativo para o coronavírus. Os exames do tipo RT-PCR devem ser realizados, no máximo, até 72 horas antes das partidas. Como alternativa, a CBF também sugeriu a apresentação do teste “Pesquisa de Antígenos”, que deve ser realizado dois dias antes dos eventos.

A comercialização dos ingressos será permitida apenas para espectadores do clube mandante. No Protocolo de Recomendações, a entidade também exige cuidados como aferição de temperatura, uso de máscara e distanciamento social.

Em SP, tricolores duelam contra o Z-4

O São Paulo está colado na zona de rebaixamento e enfrentará o Grêmio, penúltimo colocado, hoje, às 21h, no Morumbi, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um confronto direto para escapar das últimas posições, o time paulista deverá entrar em campo com reservas, pois a preocupação maior está na Libertadores. Após ficar no 1 x 1 em casa com o Palmeiras no jogo de ida, o empate sem gols na partida de volta garante o rival na semifinal do torneio continental. De olho nessa decisão, o técnico Hernán Crespo deve deixar no banco seus principais jogadores. Ou o que sobrou deles.

O São Paulo acumulou muitos desfalques por lesão recentemente. Crespo não poderá contar, entre outros, com Luciano, Marquinhos, William e Eder, que estão no departamento médico. A situação mais preocupante no momento é a de Wellington, que deixou o campo na última terça com problema muscular e também não tem data para retorno. Arboleda, que voltou contra o Palmeiras após se recuperar de contusão, deve ser poupado para não correr o risco de perder o clássico de terça. Quem também ficará fora mais uma vez é o meia Benítez. No banco de reservas nos dois últimos jogos, ele não atuará porque precisa cumprir suspensão. Na partida contra o Athletico-PR, no último sábado, ele foi expulso mesmo sendo reserva por chutar uma bola no campo. O São Paulo tentou efeito suspensivo, mas foi negado.

Contratado para resolver o problema do meio-campo da equipe, Benítez sempre que joga cumpre as expectativas criadas sobre ele. O problema é que chegou como incógnita devido a seguidas lesões. No São Paulo, dos 24 jogos que fez, ficou em campo os 90 minutos somente em três. Na última entrevista, Crespo tentou tranquilizar o torcedor e disse que optou por manter Benítez na reserva por "análise tática e estratégica". "Tinha outras possibilidades e posso escolher a melhor escalação para o jogo. Nesse caso (partida com o Palmeiras) acreditei que outros poderiam jogar. Mas graças a Deus o Benítez está bem", justificou o técnico são-paulino após o empate de terça.

No Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari entra em campo com o objetivo de diminuir a crise no time, que mesmo com vitória não deixará a zona de rebaixamento. O tricolor gaúcho é o vice-lanterna com 10 pontos. Mas derrotar o São Paulo é fundamental, pois os paulistas ocupam o 16º lugar, com 15 pontos. Para a partida, Felipão deve manter o goleiro Chapecó como titular. Brenno, que retornou da seleção olímpica, ficará no banco de reservas. A tendência é de que o treinador escale um time bem próximo daquele que venceu a Chapecoense, em casa, na segunda-feira.

A notícia ruim é que ele ainda não poderá contar com o zagueiro argentino Kannemann, que se recupera de pancada no joelho sofrida no início do mês. O novo reforço do Grêmio, o volante paraguaio Mathias Villasanti, contratado do Cerro Porteño, ainda não poderá estrear. Ele foi apresentado ontem, mas não está regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).