Cruzeiro desperdiça chances

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O Cruzeiro tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde deste sábado, pela 18 ª rodada, recebeu o Sampaio Corrêa no Independência, em Belo Horizonte (MG), e empatou por 1 a 1, depois de sair novamente atrás do placar. Os mineiros jogaram bem, dominaram a partida, mas perderam inúmeras chances, sendo a principal delas com Rafael Sóbis, ainda no primeiro tempo, quando o placar estava zerado.

A partida começou morna, mas a partir dos 15 minutos o Cruzeiro não parou de criar oportunidades. As duas primeiras foram com Giovanni e Wellington Nem, mas a principal delas esteve nos pés de Rafael Sóbis. O atacante ficou livre na cara do gol e bateu colocado, mas perdeu uma chance incrível. O Sampaio, que se segurou bem na marcação, muito por conta da excelente atuação do goleiro Mota, teve apenas uma grande chance no primeiro tempo e a converteu em gol. Aos 40 minutos, Watson tocou para Jean Silva na direita e correu para a área, se adiantou ao goleiro e completou para o gol.

O resultado deixa o Cruzeiro com 18 pontos, em 16.º lugar, apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. O Sampaio chegou a 30 pontos e deve perder seu posto no G4 até o fim da rodada.