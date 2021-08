Brasiliense perde

CB Correio Braziliense

No futebol dos candangos, na série D, o Brasiliense recebeu o União Rondonópolis, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), e amargou uma derrota por 3x2. Apenas dois pontos separavam as equipes antes do jogo, aumentando a importância do confronto. O Jacaré saiu atrás do placar, empatou aos seis minutos do segundo tempo com Gustavo Henrique, mas levou dois gols que sacramentaram a vitória do União. O time da capital federal descontou aos 36 da segunda etapa, com Tobinha.

O resultado inverteu a posição das duas equipes na tabela do Grupo A5. O Brasiliense deixou a vice-liderança e caiu para terceiro, posição antes ocupada pelo Rondonópolis. O Jacaré entrou na partida com desfalques importantes na linha de trás do meio campo, como os laterais Diogo e Peu, além do zagueiro Keynan.

Já o Gama visita o Nova Mutum, em Mato Grosso, neste domingo, às 16h. A situação do maior campeão do Distrito Federal é dramática. Na 11ª rodada, o alviverde soma oito pontos, a segunda pior campanha do Grupo A5, com um aproveitamento de 26.7%. Das últimas 10 rodadas, o Gama venceu apenas a primeira, diante do Jaraguá-GO, por 3x1. Desde então, são cinco empates e quatro derrotas, a última delas para o rival Brasiliense, por 1 x 0.