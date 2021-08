Botafogo vence e encosta no G-4 em pontuação

CB Correio Braziliense

(crédito: Vitor Silva / Botafogo)

O Botafogo se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B na noite de ontem, ao vencer o lanterna Brasil de Pelotas, por 1x0, no Engenhão, pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno da competição. A vitória consolidou o time como o melhor mandante da Série B, com sete vitórias em nove partidas. O zagueiro Joel Carli garantiu o triunfo do time carioca, que sonha em subir para a zona de acesso à elite. A quinta vitória nos últimos seis jogos fez o Botafogo chegar aos 28 pontos e encostar no G-4, pulando para o oitavo lugar. Já o Brasil perdeu pela quarta vez seguida e segue na lanterna, com apenas 12 pontos.

O alvinegro encontrou pela frente um Brasil bem postado e pronto para surpreender no contra-ataque. As chances de gol eram raras até os minutos finais do primeiro tempo. O Botafogo esboçou uma pressão e não deixou o Brasil respirar. Aos 38, Rafael Navarro recebeu de Pedro Castro e mandou para dentro da área. Como se fosse centroavante, o zagueiro Joel Carli completou para o gol aberto. O segundo quase saiu em finalização de Diego Gonçalves. A etapa final contou com dois erros de arbitragem contra o Botafogo.

Primeiro, Arthur derrubou Diego Gonçalves na entrada da área e só recebeu amarelo, apesar de ser o último homem. Na sequência, a bola acertou a mão de Leandro Camilo e o juiz não assinalou o pênalti. Na quarta-feira, o Botafogo vai até Campinas enfrentar o Guarani, às 19h. Na quinta, o Brasil recebe o CSA, às 21h30, em Pelotas.