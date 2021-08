Dez jogos sem vencer

CB Correio Braziliense

O Gama visitou o Nova Mutum, em Mato Grosso, ontem, às 16h, em jogo válido pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, que começou com expectativa de muitos gols, acabou empatada em 1x1. Logo aos seis minutos de jogo, o time candango marcou com Vitor Xavier, após receber bom cruzamento.

O resultado faria o alviverde ganhar uma posição no Grupo A5, mas a subida na tabela durou apenas três minutos. Aos nove, o Nova Mutum empatou em lance em que Matheus subiu sozinho para cabecear. A promessa de um grande jogo continuou com finalizações perigosas.

Aos 17 minutos, o zagueiro do time mato-grossense Taison recebeu cruzamento na área e também cabeceou em direção da meta, em lance semelhante ao primeiro gol do Nova, mas viu a chance da virada parar nas mãos do goleiro Victor Hugo. As defesas de ambos os lados e a trave do Gama impediram a vitória de uma das equipes.

O time do Distrito Federal amarga apenas uma vitória em 11 jogos pela Série D, na primeira rodada. A campanha tem, ainda, seis empates e quatro derrotas, um aproveitamento de apenas 27,3% que deixa o alviverde na vice-lanterna do grupo. O próximo confronto do Gama acontece sábado (21), às 15h, contra o União Rondonópolis.