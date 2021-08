Futebol alemão em luto

CB Correio Braziliense

O universo esportivo perdeu, ontem, o terceiro maior artilheiro da história da Copa do Mundo e um dos maiores nomes do futebol alemão. Gerd Müller faleceu aos 75 anos. A notícia foi divulgada pelo Bayern de Munique, antigo clube do atacante, mas a causa da morte ainda não é conhecida. Em 2015, ele havia sido diagnosticado com Alzheimer. Os números mostram a grandeza de Müller. Com a camisa do Bayern, Gerd marcou 566 gols em 607 jogos oficiais, sendo 365 no Campeonato Alemão, o que o deixou no topo da artilharia da história da competição. Pela seleção, ele marcou mais gols do que fez partidas: foram 68 gols em 62 jogos.

A sala de troféus do ídolo do futebol alemão tem três Taças dos Campeões Europeus, uma Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, além do Europeu de 1972 e o Mundial de 1974. A carreira, que se iniciou em 1961, ganhou destaque nas 14 temporadas e meia em que ele defendeu o Bayern de Munique. Após um fim de ciclo nos Estados Unidos, no Fort Lauderdale Strikers, Müller se aposentou dos gramados e atuou como treinador-assistente do time B do Bayern.

A Associação de Futebol da Alemanha (DFB) lamentou a per do “maior goleador alemão de todos os tempos”.

» Virada e subida

O Bahia saiu na frente do Atlético-GO com gol do artilheiro Gilberto, mas levou a virada. O jogo acabou 2x1 para o Atlético-GO, que subiu para a sétima posição e colou no G-6.



» Fora da degola

A rodada de ontem também promoveu substituição no Z-4. O Cuiabá venceu o Athletico por 1x0, na Arena Pantanal, e deixou a degola, empurrando o Sport para a 17ª posição.