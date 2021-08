Custou caro: derrota na Série D derruba Vilson Tadei do comando do Brasiliense

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Érica Dezonne/AAN)

A semana do futebol candango começou com movimentação intensa nos bastidores. Na manhã desta segunda-feira (16/8), dois dias após a derrota por 3 x 2 diante do União Rondonópolis, pela 11ª rodada da fase de grupos da Série D do Brasileiro, o Brasiliense anunciou a saída do técnico Vilson Tadei. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Romer Borges, da rádio DF10.

Segundo a assessoria do Brasiliense, a decisão "foi acertada em um acordo comum entre as duas partes". Além do comandante técnico, o auxiliar Maycon Tadei, o preparador físico Cléber Augusto e o preparador de goleiros Márcio Defendi, também deixaram o clube.

Com passagem pelo arquirrival Gama, Vilson Tadei chegou ao Brasiliense em dezembro de 2020 para substituir o técnico Edson Souza. De lá pra cá, foram 42 partidas oficiais à beira do campo, sendo 30 vitórias. O ponto alto da passagem de Tadei pela equipe amarela veio em fevereiro, com a conquista inédita da Copa Verde ao superar o tradicional Remo.

Na atual temporada, o comandante levou o Brasiliense ao 10º título candango de sua história. A conquista, porém, não foi o suficiente para evitar críticas da torcida amarela durante a campanha na Série D. Pela competição nacional, foram 11 jogos, sendo cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. O último tropeço veio em casa, diante do União Rondonópolis, e custou a vice-liderança do Grupo A5.

Com um dos maiores investimentos de toda a Série D do Campeonato Brasileiro, a bronca da torcida amarela com o técnico de 67 anos passa justamente pela escalações durante os compromissos na quarta divisão nacional. A falta da repetição dos jogadores 11 iniciais gerou revolta e, dentro de campo, falta de entrosamento entre peças do plantel candango.

Vilson Tadei deixa o Brasiliense na 4ª colocação da chave, com 17 pontos, fechando a zona de classificação à segunda fase da competição nacional. Ainda sem nomes para o cargo, o próximo compromisso do Jacaré será no domingo (22/8), às 16h, fora de casa, diante do Nova Mutum, pela 12ª rodada da Série D.

"O Brasiliense Futebol Clube agradece ao treinador e toda a sua comissão pelos títulos e marcas históricas conquistadas pelo Jacaré", disse a assessoria amarela.

