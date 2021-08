Flamengo pode chegar aos 100 gols na temporada em jogo em Brasília

VP VICTOR PARRINI*

O Flamengo desembarcou em Brasília nesta terça-feira (17/8) em ritmo alucinante e pronto para garantir, além da classificação à semifinal da Libertadores da América, uma marca digna dos melhores ataques do planeta bola. No último domingo (15/8), o time chegou aos 96 gols na temporada 2021 depois da vitória diante do Sport Recife, por 2 x 0, pela 16ª rodada do Brasileirão. A marca foi alcançada em 43 partidas, atingindo uma média de 2,23 tentos por jogo.

Puxadinho do Maracanã, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, poderá ser palco para o gol centenário em 2021. A arena candanga recebe o confronto entre Flamengo e Olimpia, válido pelo jogo de volta das quartas de final, nesta quarta-feira (18/8), às 19h15. Depois da goleada por 4 x 1 no Paraguai, a classificação está encaminhada e a expectativa é de atingir novos feitos.

Chegar a 100 gols praticamente na metade da temporada é um feito imponente. Dos outros quatros times brasileiros que disputam as quartas de final da Libertadores (São Paulo, Palmeiras, Fluminense e Atlético-MG), nenhum balançou as redes mais que 90 vezes.

Na temporada europeia 2020/21, nem mesmo o poderoso Chelsea, atual campeão continental, atingiu tal feito. Somando todas as participações, os Blues vazaram as metas adversárias em 99 oportunidades.

Com a provável sequência na Libertadores, a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil e mais 24 rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe cariosa pode, ainda, superar a impressionante marca de outros poderosos do Velho Continente na última temporada, como o Bayern de Munique, de Robert Lewandowski (que chegou a 136 gols); Manchester City, de Pep Guardiola (131) e PSG, de Mbappé, Neymar e, em breve, Lionel Messi (126).

Os artilheiros rubro-negros

A ousada locomotiva carioca é comandada pelo maior ídolo recente da nação rubro-negra: Gabriel Barbosa, o Gabigol. O camisa 9 é, também, grande artilheiro flamenguista na história da Libertadores da América, com 19 gols em 26 jogos. Sob a batuta de Rogério Ceni e, agora, de Renato Gaúcho, o atacante balançou as redes 22 vezes, disparando como principal referência ofensiva do time neste ano.

Atrás de Gabigol, mas não menos importante, está Bruno Henrique, artilheiro da equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro, com oito gols. Na temporada toda, o camisa 27 soma 12 tentos em 30 partidas até o momento. Como opções do banco de reservas, o Flamengo ainda conta com Pedro, que já foi às redes em 11 oportunidades, além de Vitinho, com 10 gols, e Rodrigo Muniz, com nove.

Ataques mais letais entre os brasileiros da Libertadores



Flamengo

96 gols em 43 jogos

São Paulo

80 gols em 45 jogos

Palmeiras

77 gols em 46 jogos

Atlético-MG

75 gols em 44 jogos

Fluminense

60 gols em 43 jogos

