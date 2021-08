Artilharia pesada

VP VICTOR PARRINI*

O Flamengo desembarca, hoje, em Brasília, em ritmo alucinante e pronto para garantir, além da classificação à semifinal da Libertadores da América, uma marca digna dos melhores ataques do planeta bola. Isso porque, no último domingo, depois da vitória por 2 x 0 diante do Sport Recife, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o time chegou aos 96 gols em 43 partidas na temporada 2021. O índice equivale a uma média superior a 2,23 tentos por jogo.

Assim, apenas quatro bolas na rede separam a equipe rubro-negra da casa dos 100 tentos. O feito é louvável, pois, na temporada europeia 2020/21, nem mesmo o poderoso Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, atingiu tal feito. Somando todas as participações, os Blues vazaram as metas adversárias em 99 oportunidades.

Com a provável sequência na Libertadores, a disputa por uma vaga nas semis da Copa do Brasil e mais 24 rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente, a equipe da Gávea pode, ainda, superar a impressionante marca de outros poderosos do Velho Continente, como o Bayern de Munique, de Robert Lewandowski, (136), Manchester City, de Pep Guardiola (131) e PSG, de Mbappé, Neymar e, a partir desta temporada, de Lionel Messi (126). Entre os brasileiros na Libertadores, o ataque também é o mais positivo.

A ousada locomotiva carioca é comandada por ninguém mais que o maior ídolo recente da nação rubro-negra: Gabriel Barbosa, o Gabigol. O camisa nove é, também, o maior artilheiro flamenguista na história da Libertadores da América, com 19 gols em 26 jogos. Sob a batuta de Rogério Ceni e, agora, de Renato Gaúcho, o atacante balançou as redes 22 vezes, disparando como principal referência ofensiva do time no ano.

Atrás de Gabigol, mas não menos importante, está Bruno Henrique, artilheiro da equipe nesta edição Campeonato Brasileiro, com oito gols. O camisa 27 soma, até aqui, 12 tentos em 30 partidas. Fechando o pódio flamenguista, Pedro foi às redes em 11 oportunidades. Enquanto Vitinho, com 10 gols, e Rodrigo Muniz, com nove, completam o top cinco do arsenal rubro-negro. Importante nas assistências, Arrascaeta marcou oito vezes.

O Mané Garrincha poderá ser palco da a marca centenária. Brasília recebe, amanhã, às 19h15, o confronto decisivo entre Flamengo e Olimpia. Depois da goleada por 4 x 1 no Paraguai, a classificação está encaminhada e a expectativa é de atingir novos feitos.

Instáveis, paulistas decidem vaga em clássico

Palmeiras e São Paulo decidem, hoje, às 21h30, no Allianz Parque, uma vaga para a semifinal da Libertadores. Após empate por 1 x 1 na primeira partida, o time alviverde tem a vantagem de jogar pelo 0 x 0. Qualquer igualdade com mais de um gol favorece a equipe do Morumbi. O clássico paulista mais importante do ano não terá público e colocará frente a frente duas equipes que não vão muito bem das pernas.

O Palmeiras vem de derrota para o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, que permitiu ao adversário abrir cinco pontos de vantagem na liderança do torneio. “Os jogadores sabem o quanto eu confio neles e o quanto nos preparamos mentalmente. Sabem a regra das 24h, na vitória ou derrota. Daqui a três dias, estaremos preparados para o nosso grande jogo em casa, para passarmos à próxima etapa, o que queremos”, disse o técnico do Palmeiras após a derrota para o Atlético-MG.

O São Paulo derrotou o Grêmio por 2 x 1 no último jogo, com gol nos acréscimos, mas está somente a três pontos da zona de rebaixamento. “Estou convencido de que vamos chegar no Allianz Parque para fazer história. Como campeão da América e o elenco, eles são os favoritos, mas acreditamos. Temos um elenco com gana, vontade de ganhar”, avaliou Crespo.

Nas estatísticas, o São Paulo leva a melhor sobre o Palmeiras. O Tricolor tem nove jogos sem perder para o rival, com seis vitórias e quatro empates. A favor do Palmeiras, há o histórico geral contra o São Paulo no Allianz Parque. Em 12 partidas, são oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.