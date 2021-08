Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Copa do Brasil

O Gama representará o Distrito Federal, hoje, na Copa do Brasil Sub-17. Às 15h, o alviverde visita o América-RN pela primeira fase. A decisão ocorre em jogo único. Em caso de empate, o classificado sai nos pênaltis.

» Brasileirão

Ontem, Chapecoense e América-MG fecharam a rodada da Série A com um empate, por 1 x 1. Anderson Leite marcou para os catarienses e Rodolfo fez o gol dos mineiros. Os dois times seguem na zona de rebaixamento.

» Sul-Americana

O primeiro semifinalista da Sul-Americana será conhecido hoje. A partir das 19h15, Bragantino e Rosario Central-ARG fazem o jogo de volta das quartas de final. Após vencer por 4 x 3, os paulistas atuam em vantagem.

» Série B

Em momentos distintos, Náutico e Cruzeiro se enfrentam, às 19h, nos Aflitos. Os mineiros estão em ascensão sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, enquanto os pernambucanos despencaram da liderança para o sexto lugar.

» Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões da Europa dá o ponta-pé no último playoff antes da fase de grupos, hoje, com três jogos. O destaque do dia é a partida entre Mônaco e Shakhtar Donetsk. O SBT transmite em TV aberta.

» Feminino

O São Paulo largou na frente nas quartas de final do Brasileirão Feminino. Ontem, o tricolor visitou o Internacional e venceu, por 2 x 1. Na volta, no próximo domingo, o time paulista avança com empate.