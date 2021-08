De volta à capital: Brasília Basquete anuncia ala Zach Graham como novo reforço

VP VICTOR PARRINI*

O mercado do basquetebol nacional segue movimentado e o nome da vez na capital federal é o de Zach Graham, ala de 32 anos. O experiente norte-americano chega para reforçar o Brasília Basquete na disputa da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Graham é o 8º nome confirmado pelo esquadrão candango para a disputa da mais importante competição do calendário brasileiro na modalidade.

O retorno de Graham ao Distrito Federal acontece depois de duas temporadas. Nesse meio tempo, ele defendeu as cores do Flamengo, em 2019/20, e vestiu a camisa do Bauru entre 2020/21. No entanto, apesar das experiências longe do quadradinho, foi em solo candango que ele viveu o melhor momento atuando no Brasil. Atuando no DF, o jogador obteve médias de 19,1 pontos, 3,7 rebotes e 13,8 assistências.

Graham chega para fazer valer sua experiência internacional e aumentar ainda mais a qualidade do conjunto candango. Rodado, no início da carreira, o ala chegou a assinar um contrato com o Atlanta Hawks, que disputa o maior torneio de basquete do mundo, a NBA, mas acabou sendo dispensado pela franquia. Posteriormente, embarcou em novos desafios por diversas ligas, como a mexicana, espanhola, turca, porto-riquenha e outras.

Comissão técnica diz que fica

As novidades no Brasília Basquete não ficam apenas dentro de quadra. Fora dela, o técnico Ricardo Oliveira e o assistente Michael Swioklo renovaram os contratos e seguirão para sua 4ª temporada no comando candango. ''Agradeço novamente a oportunidade de poder dirigir a equipe do Brasília. Tenho muito orgulho de poder contribuir com o basquete da minha cidade! Com certeza teremos uma excelente temporada! Conto com o apoio e a torcida de todos”, disse o treinador.



