Sob nova direção: Luan Carlos Neto é o novo técnico do Brasiliense

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)

Um dia após a demissão do experiente treinador Vilson Tadei, o Brasiliense anunciou a contratação de Luan Carlos Neto para dar sequência aos trabalhos na temporada. Na última segunda-feira (16/8), o técnico de 29 anos se despediu do Brusque, onde trabalhou como auxiliar durante a Série B do Brasileiro. Com o caminho livre, o anúncio aconteceu nesta terça-feira (17/8). A oficialização confirma a apuração do jornalista Marcos Paulo Lima, do Blog Drible de Corpo, do Correio, que informou o estágio avançado nas negociações entre o novo comandante e a diretoria amarela.

A trajetória de Luan Carlos nos bastidores do futebol começou no Novo Horizonte, de Goiás. Na sequência, mesmo com pouca idade, trabalhou no Atlético-CE, Floresta, Itapipoca e Caucaia. Em 2020, integrou a comissão do Goianésia, onde foi vice-campeão estadual e também ajudou a eliminar o Gama na Série D do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, o professor de educação física colaborou com o Brusque, que hoje ocupa a 12ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do pouco tempo na equipe catarinense, Luan Carlos escreveu nas redes sociais que deixa o cargo com “a sensação de ter conquistado várias lições, aprendizados e evolução”.



Fora de campo, em 2020, Luan Carlos ficou conhecido por ser o técnico mais jovem entre todos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Hoje, aos 29 anos, o comandante chega para oxigenar o futebol do Brasiliense, que não vem agradando seus torcedores.

A pouca idade não reflete o compromisso com o trabalho à beira do campo. O jovem treinador participou de cursos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), obtendo licenças de qualificação dos tipos “A” e “B”.

Sem tempo para descanso, o novo treinador do Jacaré chega para colocar a mão na massa. O clube candango tem apenas mais três rodadas para confirmar a classificação à segunda fase da Série D do Brasileiro. Atualmente, o time de Taguatinga ocupa a 4ª colocação do Grupo A5, com 17 pontos.

O próximo compromisso do esquadrão amarelo será no domingo (22/6), às 16h, quando visita o Nova Mutum, em Mato Grosso. A partida é de extrema importância para os representantes do DF, pois vale briga direta rumo ao mata-mata da quarta divisão nacional.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima