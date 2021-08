Flamengo desembarca em Brasília para confronto pela Libertadores

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Em clima de decisão, o Flamengo já está em Brasília. A delegação rubro-negra chegou à capital federal pouco antes das 17h desta terça-feira (17/8), às vésperas do confronto de volta das quartas de final, diante do Olimpia, do Paraguai. A chegada carioca foi tranquila, sem grandes movimentações. Depois do desembarque no Aeroporto JK, o staff carioca seguiu diretamente para o Hotel B, localizado no Setor Hoteleiro Norte, onde seguirá concentrado até o dia da partida.

O atual bicampeão brasileiro chega ao Distrito Federal com uma ótima vantagem no placar agregado. Na partida de ida, com dois gols de Gabigol e um de Vitinho e Arrascaeta, a equipe da Gávea goleou os paraguaios por 4 x 1. Portanto, jogando no Mané Garrincha, o Flamengo pode perder por até quatro gols de diferença, que ainda garante a vaga às semifinais da Libertadores.



Alô, Maior Torcida do Mundo! Acabamos de pousar em Brasília! Bora que amanhã tem Liberta! ????????#VamosFlamengo pic.twitter.com/HCxFSMKvZs — Flamengo (@Flamengo) August 17, 2021

Renato Gaúcho, comandante da equipe, terá de encontrar alternativas para o duelo desta quarta-feira (18/8). Isso porque, Gustavo Henrique, Renê e Thiago Maia seguem se recuperando de covid-19, enquanto Rodrigo Caio trata um desequilíbrio muscular. Na lateral direita, Isla sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e também será desfalque.

Na parte da manhã, ainda no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o plantel carioca realizou uma última atividade visando o confronto decisivo diante do Olimpia. Assim, em meio aos desfalques, a provável escalação rubro-negra em Brasília será com: Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

O pontapé inicial para Flamengo x Olimpia será às 19h15. A partida desta quarta-feira (18/8) será a segunda rubro-negra em Brasília com presença de público pagante em 2021. Para esta quarta (18/8), cerca de 10 mil ingressos já foram vendidos.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima