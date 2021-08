Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de quarta-feira (18/8)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quarta-feira (18/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira (17/8).



Resultados da terça-feira (17/8)



Libertadores

Palmeiras 3 x 0 São Paulo

Copa Sul-Americana

Bragantino 1 x 0 Rosario Central



Campeonato Brasileiro Série B

Confiança 1 x 2 Remo

Náutico 0 x 1 Cruzeiro

Sampaio Corrêa 0 x 2 Avaí

Coritiba 2 x 0 Ponte Preta



Copa do Brasil sub-17

CRB 3 x 0 Santos-AP

Cruzeiro 5 x 0 São Raimundo-AM

América-RN (3) 1 x 1 (4) Gama

Fortaleza 2 x 3 Porto Vitória

São Paulinho 0 x 8 Atlético-MG

Londrina 1 x 0 Cruzeiro-RS

São Paulo 14 x 0 Santo Antônio-MS

Maranhão 1 x 11 Sport

River-PI 0 x 1 Confiança



Liga dos Campeões (playoffs)

Monaco 0 x 1 Shakhtar Donetsk

Sheriff 3 x 0 Dinamo Zagreb

RB Salzburg 2 x 1 Brondby

Competições desta quarta-feira (18/8)



Campeonato Brasileiro

19h - Cuiabá x Grêmio



Libertadores

19h15 - Flamengo x Olimpia

21h30 - Atlético-MG x River Plate



Copa Sul-Americana

19h15 - Peñarol x Sporting Cristal



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Guarani x Botafogo

19h - Vila Nova x Vitória

21h30 - CRB x Operário-PR

21h30 - Vasco x Londrina



Liga dos Campeões (playoffs)

16h - Benfica x PSV

16h - Malmö x Ludogorets

16h - Young Boys x Ferencváros



Copa do Brasil sub-17

15h - Jacuipense x Vila Nova

15h - VF4-PB x Fluminense

15h - Criciúma x Dom Bosco

16h - Avaí Rondônia x Athletico-PR

Na TV



10h - Atletismo: Mundial Sub-20, em Nairóbi (Quênia); SporTV 2

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha - etapa 5 (Tarancón a Albacete); ESPN 2

12h - Tênis: Torneio de Cincinnati - 2ª rodada masculino e feminino; ESPN

12h30 - Skate: Torneio Internacional de Street, em Paris; SporTV 2

16h - Campeonato Inglês: 2ª Divisão - West Bromwich x Sheffield United; Fox Sports

19h - Série B: Vila Nova x Vitória; SporTV

19h15 - Copa Libertadores: Flamengo x Olimpia - volta das quartas de final; Fox Sports

20h - Beisebol: MLB - Boston Red Sox x New York Yankees; ESPN 2

21h30 - Série B: CRB x Operário; SporTV