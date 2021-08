Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de quinta-feira (19/8)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quinta-feira (19/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quarta-feira (18/8).

Resultados da quarta-feira (18/8)



Campeonato Brasileiro

Cuiabá 0 x 1 Grêmio



Libertadores

Flamengo 5 x 1 Olimpia

Atlético-MG 3 x 0 River Plate

Copa Sul-Americana

Peñarol 1 x 0 Sporting Cristal



Campeonato Brasileiro Série B

Guarani 1 x 1 Botafogo

Vila Nova 0 x 0 Vitória

CRB 0 x 0 Operário-PR

Vasco 1 x 2 Londrina



Liga dos Campeões (playoffs)

Benfica 2 x 1 PSV

Malmö 2 x 0 Ludogorets

Young Boys 3 x 2 Ferencváros



Liga Europa (playoffs)

Celtic 2 x 0 AZ Alkmaar



Copa do Brasil sub-17

Jacuipense (3) 1 x 1 (1) Vila Nova

VF4-PB 1 x 5 Fluminense

Criciúma 3 x 0 Dom Bosco

Avaí Rondônia 1 x 5 Athletico-PR



Competições desta quinta-feira (19/8)



Libertadores

21h30 - Barcelona de Guayaquil x Fluminense



Copa Sul-Americana

19h15 - Athletico-PR x LDU

21h30 - Libertad x Santos



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Brusque x Goiás

21h30 - Brasil de Pelotas x CSA



Liga Europa (playoffs)

14h - Slavia Praga x Legia Varsóvia

14h - Omonia x Royal Antwerp

14h - Randers x Galatasaray

15h - Mura x Sturm Graz

15h45 - Fenerbahçe x HJK

16h - Rangers x Alashkert

16h - Olympiakos x Slovan Bratislava

16h - Rapid Viena x Zorya



Copa do Brasil sub-17

17h - São Raimundo-RR x Brasil de Pelotas

20h - Palmeiras x Desportiva Paraense

Na TV



9h - Atletismo: Mundial Sub-20, em Nairóbi (Quênia); SporTV

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha - etapa 6 (Requena a Alto de la Montaña de Cullera); ESPN 2

12h - Tênis: Torneio de Cincinnati - 3ª rodada do masculino e feminino; ESPN

15h - Golfe: PGA - The Northern Trust (1ª rodada); ESPN 2

19h - Série B: Brusque x Goiás; SporTV

19h15 - Copa Sul-Americana: Athletico-PR x LDU; Conmebol TV

21h30 - Série B: Brasil de Pelotas x CSA; SporTV

21h30 - Copa Libertadores: Barcelona-EQU x Fluminense - volta das quartas de final; Fox Sports

21h30 - Copa Sul-Americana: Libertad x Santos; Conmebol TV