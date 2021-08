Vitória com paixão

JV João Victor Marques

Belo Horizonte — Mais uma importante página da história continental do Atlético-MG foi escrita na noite de ontem, no Mineirão. Nas arquibancadas, cerca de 17 mil torcedores marcaram a volta da torcida ainda durante a aterrorizante pandemia de covid-19 e presenciaram uma atuação monumental dos donos da casa. Corajoso, intenso e avassalador, o time alvinegro goleou o todo-poderoso River Plate, por 3 x 0, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O resultado sacramentou a vaga na semifinal, já que os brasileiros haviam vencido a partida de ida por 1 x 0, há uma semana, na Argentina.

O Atlético-MG volta à semifinal da Libertadores após oito anos. A última vez foi em 2013, quando o time — também comandado pelo técnico Cuca — superou o Newell's Old Boys nos pênaltis e rumou ao título inédito. Desta vez, o adversário será o atual campeão Palmeiras, que eliminou o São Paulo. As partidas serão nas semanas dos dias 22 e 29 de setembro, com a ida na capital paulista e a volta em Belo Horizonte.

O primeiro tempo quase perfeito do Atlético contou com dois golaços — um de Matías Zaracho, de voleio, e outro de Hulk, de cavadinha. Na segunda etapa, o meia argentino voltou a marcar, desta vez de cabeça, e deu números finais à classificação incontestável da equipe alvinegra, que provou mais uma vez ser um fortíssimo candidato ao bicampeonato continental. Os comandados do técnico Cuca fizeram a melhor campanha na primeira fase e, no mata-mata, eliminaram, também, o Boca Juniors.

A noite de festa foi, também, de desrespeito e falta de sensibilidade. As autoridades municipais liberaram a ocupação de 30% dos cerca de 62 mil assentos do Mineirão. Foi a volta da torcida do Atlético-MG ao estádio após 17 meses — a última vez havia sido em 7 de março de 2020. O protocolo contra a covid-19, porém, foi desrespeitado dentro e fora do local.

As horas que antecederam o jogo foram de muita aglomeração no entorno do Mineirão, com milhares de pessoas sem máscara. A exigência de testes negativos aos que entrariam no estádio pouco fez diferença, já que muitos presentes não tinham ingresso para a partida. Durante o jogo, as normas também foram desrespeitadas. A bonita festa — que lembrou tempos pré-pandêmicos — mais gerou tensão e medo do que propriamente empolgação. Em campo, o time pareceu contagiado pela energia das arquibancadas e fez história.



Desfalcado, com jogadores em baixa, pressionado e criticado por apresentações ruins, o Fluminense faz, hoje, às 21h30, o jogo mais importante da temporada. Enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, com a obrigação de vencer ou empatar por três, ou mais gols, para se classificar às semifinais da Libertadores e enfrentar o Flamengo. O jogo tem transmissão da Fox Sports.

O tricolor acumula quatro derrotas seguidas no Brasileirão e algumas de suas referências, como Nenê e Fred, estão em declínio. O técnico Roger Machado convive, ainda, com o fantasma da demissão. Machucados, Gabriel Teixeira e Caio Paulista estão fora. Com isso, Fred jogará sem os jovens. "Nosso ânimo é decisão. Estamos bem na Libertadores e nós vamos fazer de tudo para passar de fase. É o nosso objetivo, nosso sonho... Vamos dar a vida para trazer essa classificação", disse o atacante.



Atlético-MG e Palmeiras disputarão uma vaga na final da Libertadores. O primeiro jogo será no Allianz Parque, em São Paulo, e a volta ocorrerá no Mineirão. Esta será a primeira vez que o time alvinegro enfrentará o paulista no maior torneio da Conmebol. A entidade máxima do futebol sul-americano ainda não confirmou as datas, mas agendou para 22 de setembro os jogos de ida da semifinal. A volta ocorrerá no dia 29.