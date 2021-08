Fla atropela mais um no DF

MN MAÍRA NUNES VICTOR PARRINI*

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

No primeiro minuto de jogo, Diego passou a bola por baixo das pernas de um jogador do Olimpia como quem apresentava um cartão de visitas do Flamengo para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, ontem, no Mané Garrincha, em Brasília. O rubro-negro dominou a partida e venceu, por 5 x 1, uma goleada ainda maior do que a aplicada na primeira partida sobre o clube paraguaio. O placar agregado, de 9 x 2, garantiu a vaga na semifinal e embalou o time rubro-negro, que começou e terminou com gols do artilheiro Gabigol, fazendo o clube carioca chegar a incrível marca de 101 gols na temporada.

A partida até começou equilibrada. Em um cruzamento pela esquerda aos 4 minutos, o Olimpia mostrou que tentaria não vender a classificação tão barata. O lance apenas assustou a defesa rubro-negra. Uma ilusão que durou cerca de 30 minutos, tempo que o time paraguaio conseguiu ter mais posse de bola no campo ofensivo. Na prática, porém, não ofereceu perigo ao gol defendido por Diego Alves. O goleiro até se atrapalhou em um recuo da defesa no momento de dominar a bola, mas jogou para a lateral e evitou maiores complicações.

Paciente, o Flamengo não preocupou-se em pressionar o adversário no início do jogo como de costume. Ao invés disso, manteve-se fechado e aproveitou o espaço. Aos 29 minutos, Rodinei tabelou com Everton Ribeiro e encontrou uma avenida pela direita do ataque. O lateral, que substituiu Isla, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro na medida para Gabigol abrir o placar. Embalado pela torcida, o clube da Gávea passou a dominar o duelo. Aos 36, robou a bola no campo ofensivo e trocou passes até encontrar o caminho do segundo gol.

Gabigol abriu na direita para Everton Ribeiro, que não dominou bem e passou para Arrascaeta atrás. O uruguaio cruzou de primeira na segunda trave e Bruno Henrique cabeceou para explosão da torcida na arena. O camisa 27 chegou ao 13º gol na temporada, enquanto Arrascaeta deu a 12ª assistência dele, mostrando que o trio completado por Gabigol está voando em busca do terceiro título da competição continental.

Agora, era o Flamengo quem ocupava o campo adversário. Mas, aos 44 minutos, o Olimpia encaixou um contra-ataque até encontrar Recalde na esquerda com muito espaço. Ele tirou Léo Pereira e Diego Alves com apenas um corte e ajeitou para a perna direita antes de diminuir para o time paraguaio.

Muito aplaudido pelos torcedores, o Flamengo não tirou o pé no segundo tempo. Aos 2 minutos, Arrascaeta sofreu falta dura próximo da grande área. O uruguaio cobrou para dentro da área e Léo Pereira desviou de cabeça. Aguilar defendeu e, após um bate-rebate dentro da pequena área, a bola sobrou para Arão empurrar para o fundo das redes. Aos 10 minutos, o Flamengo chegou ao mesmo placar que aplicou fora de casa. Em escanteio fechado cobrado por Arrascaeta, o paraguaio Saúl Salcedo antecipou Léo Pereira e, em cima da linha, acabou marcando contra.

Com fôlego renovado após Renato Gaúcho rodar o elenco, ainda deu tempo de o elenco carioca ampliar a goleada com o mais fominha dos goleadores rubro-negros. Em contra-ataque, a bola passou por Gabigol e Vitinho até chegar em Diego aberto pela esquerda. O versátil camisa 10 cruzou na cabeça do artilheiro.

Gabigol chegou ao décimo gol dele em 10 jogos na Libertadores, disparando na artilharia da competição — Borja, Hulk, Fred e Rony têm seis gols, cada. Michael ainda desperdiçou oportunidades de ampliar o placar, mas a plateia saiu feliz da vida do Mané Garrincha.

Contratações

A longa negociação do Flamengo por Kenedy foi concluída, ontem. O clube carioca acertou os últimos detalhes com o Chelsea e anunciou a contratação. Ele chega por empréstimo com duração de um ano e opção de compra em R$ 61 milhões. O rubro-negro também se aproximou de um acerto com o Manchester United pelo empréstimo do meia Andreas Pereira

* Estagiário sob a supervisão de Maíra Nunes



Torcida briga e aglomera

A abstinência de quase um ano e meio fora dos estádios não mudou o comportamento de vândalos das arquibancadas. Uma briga entre duas torcidas uniformizadas do Flamengo foi flagrada no interior do Mané Garrincha. Torcedores presentes no estádio afirmaram ao Correio que a confusão aconteceu durante o intervalo da partida.

Nas imagens, compartilhadas na internet, é possível ver a discussão entre as organizadas do rubro-negro e policiais militares usando spray de pimenta para dispersar a briga, que ocorreu em um dos corredores que levam às arquibancadas.

Apesar de ter empregado a arma de efeito moral, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) negou que tenha havido confusão. À reportagem, a corporação informou que o ocorrência foi pontual. Segundo o comandante do policiamento, tenente Coronel Rezende, “houve um princípio de tumulto entre torcedores do Flamengo. Não houve confronto. A PMDF agiu rápido para que não houvesse uma briga generalizada, garantindo a segurança do evento."

Nas arquibancas, a maior parte da torcida usou máscara e respeitou o distanciamento. Porém, outros não cumpriram os protocolos. Os profissionais de segurança reforçavam a todo tempo a necessidade dos cuidados. O sistema de som também pedia a colaboração.

Na parte externa da arena, houveram pontos de aglomeração de torcedores que consumiam bebidas antes de entrar no estádio. Imagens mostraram muitos rubro-negros sem máscara, ou, quando tinham, sobre o queixo. Foi possível notar que o procedimento para tomar lugar na arena aconteceu de maneira rápida e ágil.