Botafogo perde e fica fora do G-4

(crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC)

Guarani e Botafogo entraram em campo, ontem, com o desejo de terminarem o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro no G-4 da tabela. Mas o empate, por 1 x 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, acabou frustrando os dois times. O resultado mantém a diferença entre ambos em apenas um ponto. Sem ganhar há duas partidas, os paulistas têm 30, seguido de perto pelos cariocas.

O primeiro tempo teve o Guarani com mais posse de bole e finalizações, mas quem marcou foi o Botafogo. Rafael Navarro invadiu a área e bateu para defesa de Rafael Martins. O rebote sobrou para o atacante, que cortou Carlão e dessa vez não desperdiçou. O gol fez o alvinegro recuar e explorar o contra-ataque. Em um deles, Marco Antônio quase ampliou.

Na volta do segundo tempo, o Guarani buscou o empate logo aos dois minutos em uma jogada bem trabalhada pelo lado direito. Diogo Mateus cruzou e Andrigo cabeceou no canto de Diego Loureiro. O Botafogo sentiu o gol e só melhorou depois das alterações feitas por Enderson Moreira.

Vasco

Quem também perde a chance de somar alguns pontos a mais na Série B foi o Vasco. Ontem, o cruzmaltino tropeçou, em São Januário, e perdeu para o Londrina, de virada, por 2 x 1. Todos os gols saíram no segundo tempo. Os cariocas marcaram aos oito com Marquinhos Gabriel aproveitando cruzamento. Os paranaenses empataram aos 25 com Marcelinho aproveitando rebote de Lucão. Aos 42, Alisson Safira sofreu pênalti. O próprio camisa nove cobrou e converteu.