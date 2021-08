Seleção Brasileira de futebol de areia vai em busca do hexa mundial

VP VICTOR PARRINI*

Seleção Brasileira vai em busca da sexta estrela no Mundial FIFA - (crédito: Oleg Nikishin/FIFA)

Seja no campo, na quadra ou na areia, o Brasil sempre busca fazer bonito nas principais competições do calendário esportivo. A partir desta sexta-feira (20/8), às 14h30, a Seleção Brasileira de futebol de areia inicia a caminhada rumo ao hexacampeonato na Copa do Mundo FIFA, em Moscou, na Rússia. A estreia canarinha será diante da Suíça, oitava colocada do ranking mundial.

Entre as outras 15 seleções participantes, a amarelinha é cotada como uma das favoritas para levantar o caneco mais uma vez. Desde que a FIFA assumiu o controle das competições da modalidade, em 2005, o Brasil foi campeão cinco vezes (2006, 2007, 2008, 2009 e 2017). No entanto, das últimas cinco edições do Mundial, o esquadrão verde-amarelo soltou o grito somente uma vez, há quatro anos.

Dos 14 jogadores convocados pelo técnico Gilberto Costa, oito estavam presentes na campanha vitoriosa na Copa do Mundo realizada nas Bahamas. É o caso de Rafa Padilha, Catarino, Datinha, Filipe, Mauricinho, Rodrigo, Lucão e o experiente goleiro Mão, de 42 anos. Além dos velhos conhecidos, o elenco tupiniquim conta com a presença do candango Luís Henrique, atleta do Luziânia que foi campeão da Libertadores 2019 pelo Vasco e ajudou o Brasil na conquista do Sul-Americano no mesmo ano.

A preparação brasileira para o Mundial começou em 4 de agosto, com a presença de cinco jogadores. Mesmo com o grupo extremamente reduzido, devido às competições do calendário europeu, a comissão técnica não poupou esforços para colocar o trabalho em dia. “Os atletas se apresentaram em ótimas condições e tenho certeza que seguirão assim para fazermos um excelente torneio”, declarou Fábio Costa, preparador físico da Seleção.

Entre as principais equipes que farão frente à Seleção Brasileira na briga pelo título de melhor do mundo, está a bicampeã Rússia (2011 e 2013), quarta colocada do ranking internacional; e Portugal, que faturou o torneio em 2015 e 2019.

Alocado como cabeça de chave no Grupo C, o Brasil encara Belarus e El Salvador, considerados tecnicamente inferiores, além da Suíça na estreia. Para garantir vaga às quartas de final da Copa do Mundo, o esquadrão verde-amarelo precisa classificar-se entre os dois primeiros colocados.

Na expectativa pela sexta estrela, todas as partidas da Seleção Brasileira terão transmissão da TV Globo e do SporTV.

Confira os compromissos do Brasil na primeira fase

20/08 - 14h30 - Suíça x Brasil

22/08 - 13h - Brasil x El Salvador

23/08 - 14h30 - Brasil x Belarus

*Estagiário sob supervisão de Maíra Nunes