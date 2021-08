Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de sexta-feira (20/8)

CB Correio Braziliense

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta sexta-feira (20/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quinta-feira (19/8).

Resultados da quinta-feira (19/8)



Libertadores

Barcelona de Guayaquil 1 x 1 Fluminense



Copa Sul-Americana

Athletico-PR 4 x 2 LDU

Libertad 1 x 0 Santos



Campeonato Brasileiro Série B

Brusque 0 x 1 Goiás

Brasil de Pelotas 0 x 1 CSA



Liga Europa (playoffs)

Slavia Praga 2 x 2 Legia Varsóvia

Omonia 4 x 2 Royal Antwerp

Randers 1 x 1 Galatasaray

Mura 1 x 3 Sturm Graz

Fenerbahçe 1 x 0 HJK

Rangers 1 x 0 Alashkert

Olympiakos 3 x 0 Slovan Bratislava

Rapid Viena 3 x 0 Zorya



Copa do Brasil sub-17

São Raimundo-RR (3) 0 x 0 (2) Brasil de Pelotas

Palmeiras 9 x 0 Desportiva Paraense



Competições desta sexta-feira (20/8)



Campeonato Brasileiro Série B

19h - Avaí x Coritiba

21h30 - Cruzeiro x Confiança



Campeonato Espanhol

16h - Betis x Cádiz



Campeonato Alemão

15h30 - RB Leipzig x Stuttgart



Campeonato Francês

16h - Brest x Paris Saint-Germain



Campeonato Português

15h - Arouca x Famalicão

17h15 - Moreirense x Braga



Campeonato Brasileiro Série C

20h - Botafogo-PB x Floresta



Na TV



8h30 - Atletismo: Mundial Sub-20, em Nairóbi (Quênia); SporTV 2

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha - etapa 7 (Gandía a Balcón de Alicante); ESPN 2

12h - Tênis: Torneio de Cincinnati - quartas do masculino e feminino; ESPN

13h - Boxe: Hasibullah Ahmadi x Rauf Aghayev; Fox Sports

13h - Futebol de Areia: Copa do Mundo - Portugal x Omã; SporTV 2

14h30 - Futebol de Areia: Copa do Mundo - Suíça x Brasil; SporTV

15h - Golfe: PGA - The Northern Trust (2ª rodada); ESPN 2

16h - Campeonato Francês: Brest x Paris Saint-Germain; ESPN Brasil

19h - Série B: Avaí x Coritiba; SporTV

20h - Tênis: Torneio de Cincinnati - quartas do masculino e feminino; ESPN 2

21h - Futebol americano: NFL - Kansas City Chiefs x Arizona Cardinals (pré-temporada); ESPN

21h30 - Série B: Cruzeiro x Confiança; SporTV

22h - MMA: Bellator 266 - Cheick Kongo x Sergei Kharitonov; ESPN Brasil

23h - Boxe: Jair Valtierra x Alberto Luiz Ibarra; Fox Sports 2

23h38 - MLS: Los Angeles Galaxy x San Jose Earthquakes; Fox Sports