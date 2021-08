Intruso equatoriano

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Dolores Ochoa/AFP)

O Barcelona conseguiu impedir que a Libertadores da América se transformasse em uma espécie de sucursal da Copa do Brasil. Ontem, os equatorianos receberam o Fluminense, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na partida de volta das quartas de final, e garantiram a classificação após vencerem, por 1 x 1. Na ida, jogada no Maracanã na próxima semana, as duas equipes haviam empatado, por 2 x 2. Com isso, os gols marcados fora de casa garantiram a vaga ao último “intruso” no torneio continental, que terá mais um time brasileiro pela frente: disputará um lugar na final da competição contra o Flamengo.

Mesmo sem a presença do tricolor carioca, o Brasil garantiu um recorde na Libertadores quando classificou três times para as semifinais na quarta-feira. Além do rubro-negro, Palmeiras e Atlético-MG representam o país e se enfrentam no outro lado da chave do torneio. A final ocorrerá em Montevidéu, no Uruguai, em 27 de novembro, no Estádio Centenário. A vaga foi conquistada pelos equatorianos na base da estratégia. O Barcelona deu a bola ao Fluminense e foi letal no segundo tempo.

O tricolor aproveitou um Barcelona contraído para tomar as rédeas da partida em Guayaquil. Com a bola nos pés — teve 73% de posse no primeiro tempo —, o time carioca rondava a área do goleiro Burrai. O camisa 1 salvou o time equatoriano em duas oportunidades. Primeiro, pegou uma bicicleta de Ganso. Depois, intercedeu bem em chute de primeira de Samuel Xavier. Apostando nos contra-ataques, os donos da casa assustaram somente uma vez, em cabeçada de Perlaza.

No segundo tempo, o Barcelona passou perto, em nova jogada aérea, com León. O Flu respondeu em seguida com Fred, mas, na sequência, o ritmo caiu. Cozinhando o jogo, os equatorianos buscavam uma oportunidade. E acharam aos 25. Mastriani recebeu na área, dominou com categoria, e tirou do goleiro. Precisando marcar duas vezes, o tricolor até tentou se lançar ao ataque. Apostando nas bolas aérea, o time carioca pouco perigo levou. No último lance, o Fluminense teve um pênalti marcado pelo VAR. Fred converteu, mas o jogo acabou logo depois.

Agora, o Barcelona segue em busca da terceira final da Libertadores. Na história, o clube equatoriano perdeu as outras duas que disputou, em 1990 e 1998. Vice em 2008, o Fluminense deu adeus à possibilidade de conquistar o título inédito do torneio continental.

Agora, o tricolor carioca concentrará às atenções apenas em competições nacionais. Em má-fase na Série A do Campeonato Brasileiro, o time está em 15º lugar, na beira da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o Fluminense terá pela frente o Atlético-MG nas quartas de final. As disputas decisivas ocorrem nas próximas duas quartas-feiras.

Semifinais

- Barcelona x Flamengo

Ida: 22 de setembro

A definir (mando rubro-negro)

Volta: 29 de setembro

Arena da Baixada, Curitiba

- Atlético-MG x Palmeiras

Ida: 22 de setembro

Allianz Parque, São Paulo

Volta: 29 de setembro

Mineirão, Belo Horizonte

Reforços nos semifinalistas

Mais um reforço de peso do Atlético-MG para a sequência da temporada, o atacante Diego Costa foi apresentado oficialmente pelo clube, ontem, na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogador chega ao time mineiro com contrato até dezembro de 2022. Ele já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas deve cumprir trabalhos físicos na próxima semana.

Com a presença do atacante nas arquibancadas do estádio do Mineirão, o time venceu o River Plate, da Argentina, por 3 x 0, e avançou à semifinal da Copa Libertadores, quando vai enfrentar o Palmeiras. "Nada melhor. Pé- quente. Estou feliz, tudo novo para mim. Carreira toda na Europa. Nunca pude jogar no Brasil. Ansiedade de estrear, ver como vai ser tudo, adaptação, não só de mim, mas da minha família, que é o mais importante", afirmou.

Outro time garantido na semifinal da Libertadores, o Flamengo deve receber Andreas Pereira, hoje. O meia foi contratado por empréstimo junto ao Manchester United por um ano. Como realizou pré-temporada com o time inglês, o jogador não terá maiores problemas para estrear. O rubro-negro carioca trabalha para inscrever o atleta e utilizá-lo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

O Palmeiras também teve boas novas no elenco e renovou com uma de suas principais peças. O alviverde prorrogou, ontem, o contrato de Gustavo Gómez, um dos líderes do elenco do técnico Abel Ferreira. O clube publicou no BID da CBF a ampliação do vínculo do defensor paraguaio em seis meses. O acordo valia até junho de 2024 e, agora, se encerra em dezembro de 2024.



David Luiz no mercado da bola

Sem clube desde junho, quando deixou o Arsenal, David Luiz abriu o jogo sobre o seu futuro. Em entrevista ao jornal inglês Daily Mail, o zagueiro brasileiro de 34 anos, que chegou a ser especulado no Flamengo nas últimas semanas, revelou o que busca na próxima equipe que for defender e garantiu que, até o momento, as propostas que recebeu não "tocaram o coração".