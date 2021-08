Ineficaz, Santos perde para o Libertad

CB Correio Braziliense

O gol sofrido na Vila Belmiro, na última semana durante a partida de ida contra o Libertad, custou caro para o Santos nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ontem, os alvinegros do Brasil e do Paraguai se enfrentaram novamente, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Com um gol marcado ainda no primeiro tempo, os donos da casa venceram, por 1 x 0, e garantiram a classificação. O rival na próxima fase será, outra vez, um brasileiro do estado de São Paulo: o Bragantino.

A queda santista no Paraguai impediu o Brasil de repetir o feito da Libertadores e ter três times nas semifinais da Sul-Americana. Além da equipe do interior paulista, o Athletico-PR também buscará o título do torneio (veja mais na matéria ao lado). Na ida, o Santos havia vencido, por 2 x 1. A vantagem construída em casa, porém, foi revertida pelo Libertad ainda no primeiro tempo. Sem inspiração, o Peixe não reuniu forças para buscar o gol que possibilitaria a classificação.

Mesmo com uma vantagem mínima, o Santos se fechou à espera do Libertad. Rondando a área alvinegra, os paraguaios logo acharam o gol. Após cobrança de escanteio de Melgarejo, Barboza antecipou a marcação e parou em João Paulo. Ferreira aproveitou o rebote. O deslize foi suficiente para fazer o Peixe tentar ir ao ataque. O time, porém, não conseguiu se aproximar da área ou levar qualquer perigo para Martín Silva.

No segundo tempo, o time paulista colocou uma bola no travessão logo aos dois minutos com Marcos Leonardo, que acabara de entrar. Buscando definir a vaga, o Libertad assustou em chute forte de Melgarejo. Apesar de ter a bola no pé, o Santos não incomodava. Nos minutos finais, quem mais chegou foram os paraguaios. João Paulo precisou trabalhar em nova finalização de Melgarejo. Ineficaz, o Peixe acabou perdendo a classificação.

"Sensação é a pior possível. A equipe deixou a desejar hoje, fizemos uma partida abaixo do que a gente vinha fazendo. Não conseguimos jogar, não finalizamos. Tomamos um gol de bola parada, uma jogada que não somos acostumados a sofrer. Estamos sendo eliminados, era uma competição em que tínhamos condições de buscar o título. É pedir desculpa para o torcedor, mas levantar a cabeça e seguir a temporada", avaliou o lateral Madson. (DQ)

Semifinais

- Athletico-PR x Peñarol

Ida: 22 de setembro

Campeón del Siglo, Montevideu

Volta: 29 de setembro

Arena da Baixada, Curitiba

- Libertad x Bragantino

Ida: 22 de setembro

Nabi Abi Chedid, Bragança

Volta: 29 de setembro

Defensores del Chaco, Assunção

De virada, Athletico-PR vai às semifinais contra o Peñarol

O torcedor do Athletico-PR sofreu até o último minuto, mas pôde comemorar a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. A vaga veio na noite de ontem, com a vitória sobre a LDU, do Equador, por 4 x 2, na Arena da Baixada, em Curitiba. O time rubro-negro conseguiu reverter a vantagem obtida pela LDU com a vitória na partida de ida, por 1 x 0, no Equador. O adversário na semifinal será o tradicional Peñarol, do Uruguai, que passou pelo Sporting Cristal, do Peru.

Como era esperado diante da necessidade de vitória, o Furacão começou em cima, mas foi surpreendido logo aos dez minutos. No contra-ataque, Perlaza cruzou e Amarilla cabeceou no canto de Santos para aumentar a vantagem da LDU. A pressão rubro-negra, porém, era grande. Aos 25, Christian passou pela marcação e chutou forte sem chances para Gabbarini. Quatro minutos depois, o volante recebeu lançamento de Nikão e mostrou categoria para finalizar por cima do goleiro. O Athletico-PR precisava de mais um gol para se classificar.

No entanto, no final do primeiro tempo, veio um balde de água fria. Jojhan Julio recebeu passe de Alcívar, aproveitou falha de Marcinho e finalizou para empatar. Não restou outra alternativa ao Athletico-PR do que adotar uma postura ainda mais agressiva no segundo tempo. E o resultado veio aos 16 minutos. Terans cabeceou, Gabbarini espalmou e Bisolli não desperdiçou no rebote. O quarto gol não iria demorar para sair.

Scotto puxou Richard na área e o árbitro assinalou pênalti após consultar o VAR. Bisolli cobrou no meio e fez o gol que ia garantindo a classificação ao Athletico-PR. O desespero então trocou de lado e a LDU se lançou toda para o ataque, mas não conseguiu ameaçar o gol de Santos. A classificação paranaense marcou, ainda, uma despedida. Negociado com o Bordeaux, da França, o atacante Vitinho fez seu último jogo pelo clube. Campeão do torneio em 2018, o Furacão segue vivo na luta pelo bicampeonato.