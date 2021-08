Curtas Esportes

CB Correio Braziliense

» UEFA

A Uefa anunciou os finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa. O ítalo-brasileiro Jorginho, o francês N’Golo Kanté, do Chelsea e o meia belga Kevin De Bruyne, do City, estão na disputa. O vencedor sai em 26 de agosto.

» Grêmio

Atolado no Z-4 do Brasileirão, o técnico Luiz Felipe Scolari projeta a saída da degola em até sete jogos. "Sou realista, não adianta inventar história. Temos que nos deparar com uma realidade", afirmou, depois da vitória contra o Cuiabá.

» Bahia

O Bahia anunciou seu novo treinador. Ele é Diego Dabove, argentino de pouca experiência e que substituirá Dado Cavalcanti, demitido na terça. Dabove estava desempregado desde maio, quando foi demitido pelo San Lorenzo.

» Corinthians

O volante Renato Augusto voltou a treinar com o grupo do Corinthians, aumentando as chances de ser titular no domingo, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Na quarta-feira, o reforço havia feito trabalho apenas interno.

» PSG

A estreia de Messi no PSG ainda não será hoje. Segundo "Le Parisien", o técnico Mauricio Pocchettino não relacionará o jogador eleito seis vezes melhor do mundo nem Neymar para a partida do Francês, contra o Brest.

» Skate

A Confederação Brasileira de Skate, por meio de parceria com a Prefeitura de Campinas (SP) e o Ministério da Cidadania, assinou acordo para a construir o primeiro Centro Olímpico no país. A previsão de inauguração é em 2022.