Conmebol confirma Flamengo e Barcelona no Mané Garrincha, em Brasília

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Paula Reis/Flamengo)

Brasília virou a casa do Flamengo na Libertadores na América. Após decidir as etapas de oitavas e quartas de final, contra Defensa y Justicia e Olimpia, do torneio continental na capital federal, o clube rubro-negro já tem data definida para voltar. Em 22 de setembro, às 21h30, os cariocas abrem as semifinais, contra o Barcelona, no Estádio Nacional Mané Garrincha. A partida de volta será na semana seguinte, no Equador.

A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (20/8) pela Conmebol. O Flamengo optou novamente por atuar no Distrito Federal para poder contar com o apoio de sua torcida. No Rio de Janeiro, o governo ainda não liberou a presença de torcedores no estádio do Maracanã. Esse, novamente, foi o motivo para o clube rubro-negro optar por jogar longe do seu estado de origem.

Em Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, pode abrir até 30% da capacidade. Contra o Defensa y Justicia, quando o contingente ainda era de 25% de público, pouco mais de cinco mil rubro-negros acompanharam a vitória carioca, por 4 x 1. Na última quarta-feira, o número foi mais expressivo: 11 mil torcedores estiveram nas arquibancadas na goleada por 5 x 1.

Os critérios para compra de ingressos devem seguir os mesmos: ciclo de vacinação concluído (duas doses da Coronavac, Pfizer e Astrazeneca; ou uma da Janssen) há, pelo menos, 15 dias, ou teste RT-PCR negativo. O exame deverá ser feito com, no máximo, 72h de antecedência do jogo. O Flamengo deve divulgar valores de ingressos nos próximos dias. A venda será exclusivamente pela internet.



Palmeiras x Atlético-MG

Semifinal tupiniquim da Libertadores, Atlético-MG e Palmeiras também teve detalhes confirmados pela Conmebol. A ida, com mando alviverde, será em 21 de setembro, às 21h30. Por decisão do governo de São Paulo, a partida não terá presença de público nas arquibancadas. No estado, o planejamento prevê tal liberação apenas a partir do mês de novembro.

A volta, marcada para 28 de setembro, também às 21h30, ainda tem detalhes pendentes. Neste primeiro momento, o jogo está previsto para o Mineirão, em Belo Horizonte. O local, porém, conta com a observação “a confirmar”. O Galo planeja contar com público, mas terá que contornar junto às autoridades locais os problemas de falha no protocolo de segurança - como aglomerações - registrados na quarta-feira diante do River Plate.