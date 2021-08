Brasil perde para Suíça nos pênaltis na estreia no Mundial de Futebol de Areia

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Octavio Passos/FIFA)

Pentacampeã mundial, a Seleção Brasileira não iniciou a caminhada rumo ao hexa da melhor maneira. A amarelinha até saiu na frente, chegando a abrir 5 x 3 no placar, mas viu a Suíça reagir, empatar no último giro do cronômetro e levar a decisão para os pênaltis. Os europeus abriram as cobranças desperdiçando, mas logo se recuperaram e venceram as penalidades por 4 x 3.

Brasil controla primeiro tempo e sai na frente



Sem demonstrar nervosismo na partida de estreia no Mundial FIFA, o primeiro tempo foi de domínio brasileiro. A primeira finalização verde-amarela partiu de Rodrigo, que recebeu de Mauricinho e mandou por cima da meta suíça. Logo na sequência, com chute de longa distância de Borer, os europeus também mostraram que estavam a fim da vitória. A bola, porém, não teve o endereço certo. Em nova tentativa de abrir a contagem em Moscou, aos seis minutos, a amarelinha aproveitou uma ótima chance com Edson Hulk. O atacante recebeu lançamento do goleiro Mão, superou a marcação adversária e finalizou firme no canto esquerdo de Eliott.



A resposta dos suíços veio com Borer, no instante seguinte. O defensor encaixou um chute potente do meio da arena, que acabou parando no fundo das redes brasileiras. Não satisfeito com a igualdade no placar, o Brasil partiu para o ataque. Na investida ofensiva, Lucão sofreu falta e teve excelente chance de colocar a Seleção novamente na frente. Ele mesmo cobrou e acertou uma bomba, indefensável para o arqueiro vermelho. Antes do fim da primeira parcial, o esquadrão tupiniquim teve boas oportunidades de ampliar a vantagem, mas sem sucesso.

Suíça reage e atrapalha o jogo brasileiro

A primeira ação ofensiva na segunda etapa veio Borer, autor do primeiro gol suíço. No entanto, o defensor não calibrou bem o chute e a bola saiu pela linha de fundo. Pelo lado brasileiro, a primeira grande chance de anotar mais um gol veio em cobrança de falta de Catarino. O goleiro fez a defesa em dois tempos e impediu a comemoração verde-amarela. Desconfortável com o resultado, a Suíça chegou ao empate por volta dos 12 minutos. Em lance de bola parada, Stankovic chutou rasteiro, a bola quicou, o que dificultou a defesa de Mão, parando no fundo das redes.

Mesmo assim, o Brasil não tirou o pé. Lucão e Catarino tentaram alguns lances de perigo, mas a defesa europeia suportou bem a pressão. Empolgado com a possibilidade de virar o jogo, Borer chutou novamente de fora da área, mas viu Mão se esticar todo e dar um toque suficiente para a redonda resvalar no travessão. No rebote, foi a vez de Catarino evitar a virada adversária. A resposta canarinho veio com bela finalização de Filipe, que não contou com a sorte e viu a bola explodir na trave. Quando parecia que o segundo tempo terminaria empatado, brilhou a estrela de Zé Lucas, aproveitando cruzamento de escanteio para empurrar para o fundo do gol.

Amarelinha amplia vantagem, mas cede empate no minuto final

A etapa final começou em ritmo agressivo. Logo na saída de bola, Zé Lucas acertou chute indefensável e anotou mais um para o esquadrão verde-amarelo. Nos instantes seguintes, Borer dominou a bola, avançou e sofreu falta. O camisa 8 suíço bateu e diminuiu a vantagem brasileira. Focada na vitória, a Seleção Brasileira seguiu martelando os adversários, até conseguir chegar marcar mais um golaço com Zé Lucas. O camisa 13 dominou, ajeitou o corpo e acertou uma belíssima bicicleta, que deixou o goleiro Eliott sem reações.

Com o 5 x 3 no placar, os europeus tentaram equilibrar as ações do jogo, a fim de conseguir o empate para levar o jogo à prorrogação Dessa forma, faltando pouco menos de três minutos para o encerramento, Ott marcou o 4º gol suíço em cobrança de falta. Assim, os últimos atos da partida ganharam contornos dramáticos. Faltando 47 segundos, a Suíça se atirou ao ataque e Stankovic aproveitou bobeira da zaga brasileira, deixou tudo igual mais uma vez e levou a partida para o tempo extra.

Drama e Prorrogação



Como esperado, o tempo extra foi de muita intensidade das duas equipes. No primeiro minuto, o Brasil teve a chance de marcar o gol com Rodrigo que, debaixo das traves, se enrolou e perdeu o tempo da bola. A persistência, porém, não mudou o cenário e a partida foi decidida nos pênaltis.

Suíços superam desvantagem e vencem Brasil na estreia

A Suíça abriu as cobranças com Ott. O camisa 10 bateu forte no canto esquerdo, mas Rafael Padilha voou e impediu o gol. Pelo lado brasileiro, Lucão foi o primeiro encarregado. O camisa 6 deslocou bem o goleiro e colocou a bola no fundo das redes. Na sequência, os suíços convertaram com Steinemann, Misev, Borer e Stankovic. Já o Brasil acertou com Zé Lucas e Edson Hulk, mas desperdiçou com Antônio e Rodrigo. Os erros custaram a derrota por 4 x 3 na estreia da Copa do Mundo.

Sequência brasileira na Copa do Mundo



Apesar da derrota, o Brasil retoma a preparação logo em seguida, pois o próximo desafio na Copa da Rússia será no domingo (22/8), às 13h, diante de El Salvador, que caiu na estreia por 5 x 4 diante de Belarus. A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Ficha técnica

Suíça - 5 (4)

Mounoud, Steinemann, Borer, Stankovic e Ott. Reservas: Kessler, Looser, Misev, Ostgen, Spaccarotella, Hodel e Jaeggy. Técnico: Schirinzi Angelo

Gols: Borer (2x), Stankovic (2x) e Ott

Cartão amarelo: Hodel

Brasil - 5 (3)

Mão, Catarino, Rodrigo, Datinha e Mauricinho. Reservas: Antonio, Filipe, Lucão, Edson Hulk, Henrique, Rafa Padilha e Zé Lucas. Técnico: Gilberto Costa

Gols: Edson Hulk, Lucão, Zé Lucas (3x)

