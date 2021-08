CBF e Governo de SP avaliam presença do público em Brasil x Argentina

Neymar e Messi se enfrentaram pela última vez na final da Copa América, entre Brasil e Argentina, com público no Maracanã - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), junto ao Governo do Estado de São Paulo, cogitam liberar a presença de torcedores no clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, na Neo Química Arena, em São Paulo, em 5 de setembro, às 16h. A informação de que há a possibilidade de liberar até 30% da capacidade da arena corintiana foi publicada pelo jornalista André Hernan, no portal ge.globo.



Três dias antes, o governador de São Paulo, João Dória, comunicou o retorno do público em eventos esportivos a partir de 1º de novembro. Dessa forma, o clássico entre as duas maiores seleções do continente seria visto como um evento-teste para a volta oficial de púbico em competições esportivas no estado paulista.

“O futebol terá também o seu protocolo. Com a liberação dos estádios em São Paulo a partir do dia 1° de novembro, com protocolos, assim como a F1 para garantir a volta gradual e segura das torcidas nos estádios de futebol. Oportunamente divulgaremos isso em conjunto com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a CBF”, informou Dória.

Por outro lado, a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou, na última sexta-feira (13/8), uma série de protocolos para o retorno seguro dos torcedores em competições nacionais, como as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil também está no cronograma, porém recebe uma atenção especial, já que a intenção da CBF é liberar os espectadores para as partidas das quartas de final, previstas para 25 de agosto.

Segundo a confederação, para a entrada nos estádios brasileiros, os fãs deverão comprovar imunização completa contra a covid-19, com duas doses - ou dose única, se for o caso. Para quem estiver com a vacinação incompleta, será necessário apresentar exame RT-PCR negativo para o coronavírus, realizado até 72 horas antes da partida. Outra alternativa é a realização do teste "Pesquisa de Antígenos", coletado até dois dias antes da bola rolar.

*Estagiário sob supervisão de Maíra Nunes