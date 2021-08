Candangos voltam à ação pela Série D do Campeonato Brasileiro

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luã Tomasson/Gama)

O futebol candango volta a campo neste final de semana para a disputa de mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O torneio nacional chega à 12ª rodada e caminha para o encerramento da fase de grupos. No chave A5, o Gama, virtualmente eliminado, recebe, neste sábado (21/8), às 15h, o União Rondonópolis, no estádio Defelê. No dia seguinte, às 16h, fora de casa, o Brasiliense briga com o Nova Mutum por vaga no G4.

Sem vencer há 10 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro, o Gama chega para o confronto diante do União Rondonópolis praticamente eliminado. A equipe treinada por Marcelo Caranhato ocupa atualmente a vice-lanterna da chave, com apenas nove pontos conquistados, dos 33 disputados. A campanha gamense conta com um baixo aproveitamento de apenas 27,3%.

Para o duelo frente aos mato-grossenses, o alviverde conta com algumas novidades: o volante Paulinho, por exemplo, retorna de suspensão. Peças da equipe sub-20 também foram promovidas à equipe profissional, como é o caso do goleiro Enzo, os zagueiros Wesley e Douglas, além dos volantes Matheus e Vitor. O departamento médico, porém, segue movimentado. Os volantes Elizeu e Fernando, o goleiro Douglas e o meia Elias seguem em recuperação de lesão.

Jacaré ainda briga por classificação

O Brasiliense segue irregular, mas ainda com chances de avançar à segunda fase do torneio nacional. A equipe de Taguatinga vem de derrota por 3 x 2, em casa, para o União Rondonópolis que, inclusive, custou o cargo do técnico Vilson Tadei. Buscando melhorar o desempenho dentro das quatro linhas, a diretoria amarela informou, no início da semana, a contratação de Luan Carlos Neto, vice-campeão goiano pelo Goianésia e ex-auxiliar do Brusque na Série B do Brasileiro.

Sob um novo comando, o Jacaré busca deixar de lado as inconsistências dentro de campo. Hoje, o time fecha a zona de classificação ao mata-mata da Série D e, em caso de tropeços, corre riscos de ser ultrapassado pelo 5º colocado, Goianésia, que conta com os mesmos 17 pontos. Portanto, um resultado positivo mantém a equipe no G4 e dá ainda mais tranquilidade para a sequência de trabalho do novo comandante.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima