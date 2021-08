Confira o placar e a lista de transmissões esportivas do sábado (21/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para este sábado (21/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na sexta-feira (20/8).



Resultados da sexta-feira (20/8)



Campeonato Brasileiro Série B

Avaí 1 x 2 Coritiba

Cruzeiro 1 x 0 Confiança



Campeonato Espanhol

Betis 1 x 1 Cádiz



Campeonato Alemão

RB Leipzig 4 x 0 Stuttgart



Campeonato Francês

Brest 2 x 4 Paris Saint-Germain



Campeonato Português

Arouca 2 x 1 Famalicão

Moreirense 2 x 3 Braga



Campeonato Brasileiro Série C

Botafogo-PB 1 x 2 Floresta



Campeonato Brasileiro Série D

Caucaia 3 x 4 Atlético-CE

Competições deste sábado (21/8)



Campeonato Brasileiro

17h - Atlético-GO x Chapecoense

19h - Grêmio x Bahia

21h - Juventude x Fortaleza



Campeonato Brasileiro Série B

16h30 - Vitória x Guarani

19h - Operário-PR x Vasco

21h - Remo x CRB



Campeonato Inglês

8h30 - Liverpool x Burnley

11h - Aston Villa x Newcastle

11h - Crystal Palace x Brentford

11h - Leeds United x Everton

11h - Manchester City x Norwich

13h30 - Brighton x Watford



Campeonato Espanhol

12h - Alavés x Mallorca

14h30 - Granada x Valencia

14h30 - Espanyol x Villarreal

17h - Athletic Bilbao x Barcelona



Campeonato Italiano

13h - Hellas Verona x Sassuolo

13h30 - Internazionale x Genoa

15h45 - Empoli x Lazio

15h45 - Torino x Atalanta



Campeonato Alemão

10h30 - Eintracht Frankfurt x Augsburg

10h30 - Freiburg x Borussia Dortmund

10h30 - Bochum x Mainz

10h30 - Hertha Berlin x Wolfsburg

10h30 - Greuther Fürth x Arminia Bielefeld

13h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach



Campeonato Francês

12h - Monaco x Lens

16h - Saint-Étienne x Lille

Campeonato Português

14h - Gil Vicente x Benfica

16h30 - Sporting x Belenenses SAD



Campeonato Brasileiro Série C

11h - São José-RS x Novorizontino

15h - Ferroviário x Tombense

17h - Manaus x Altos

17h - Mirassol x Figueirense

19h - Paraná x Ituano



Campeonato Brasileiro Série D

15h - Gama x União Rondonópolis

15h - Campinense x Sousa

15h - Santo André x Portuguesa

15h - Caxias x Cascavel

15h - Marcílio Dias x Rio Branco-PR

15h - Juventus-SC x Joinville

15h30 - Moto Club x Juventude Samas

15h30 - Palmas x Guarany de Sobral

16h - Juazeirense x Bahia de Feira

16h - Atlético-BA x Retrô

16h - Aparecidense x Goianésia

16h - Caldense x Boa Esporte

16h - Esportivo x Aimoré

16h - Tocantinópolis x 4 de Julho

16h30 - Porto Velho x Jaraguá-GO

17h - São Raimundo-RR x Castanhal

17h - Inter de Limeira x São Bento

18h - Paragominas x Imperatriz



Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 (semifinal)

10h30 - Atlético-MG x Cresspom



Campeonato Brasileiro sub-20

14h - Cruzeiro x Grêmio

15h - Corinthians x Atlético-GO

15h - Internacional x Chapecoense

15h - Fluminense x Fortaleza

15h - América-MG x Vasco



Na TV



8h30 - Campeonato Inglês: Liverpool x Burnley; Fox Sports

9h - Atletismo: Mundial Sub-20, em Nairóbi (Quênia); SporTV 2

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha - etapa 8 (Santa Pola a La Manga del Mar Menor); ESPN 2

11h - Automobilismo: 24 horas de Le Mans; Fox Sports

11h - Campeonato Inglês: Manchester City x Norwich City; ESPN Brasil

11h - Futebol de Sete: Campeonato Brasileiro - final; SporTV

12h - Tênis: Torneio de Cincinnati - semifinais do masculino e feminino; ESPN

13h30 - Campeonato Italiano: Inter de Milão x Genoa; ESPN Brasil

13h30 - Campeonato Alemão: Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach; Band

14h - Campeonato Brasileiro Sub-20: Cruzeiro x Grêmio; SporTV

14h - Golfe: PGA - The Northern Trust (3ª rodada); ESPN 2

14h - Campeonato Português: Gil Vicente x Benfica; Fox Sports

16h30 - Campeonato Português: Sporting x Belenenses; Fox Sports

16h30 - Série B: Vitória x Guarani; SporTV

17h - Atletismo: Diamond League - etapa de Eugene (EUA); SporTV 2 e BandSports

17h - Brasileirão: Atlético-GO x Chapecoense; Pay-per-view

17h - Campeonato Espanhol: Athletic Bilbao x Barcelona; ESPN Brasil

19h - Brasileirão: Grêmio x Bahia; Pay-per-view

19h - Série B: Operário x Vasco; SporTV

20h - MMA: UFC - Gastelum X Cannonier (primeiras lutas); SporTV 2

20h15 - Campeonato Argentino: Boca Juniors x Patronato; Fox Sports

21h - Brasileirão: Juventude x Fortaleza; TNT e Pay-per-view

21h45 - Fórmula Indy: etapa de Gateway; TV Cultura

22h - Boxe: Manny Pacquiao x Yordenis Ugas; ESPN