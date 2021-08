Fla jogará semifinal em Brasília

DQ Danilo Queiroz

Brasília virou a casa do Flamengo na Libertadores na América. Após decidir na cidade as etapas de oitavas e quartas de final do torneio continental, contra Defensa y Justicia e Olimpia, respectivamente, o clube rubro-negro optou por continuar na capital federal nas semifinais. Na tarde de ontem, a Conmebol oficializou a partida de ida entre os cariocas e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, para o Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo foi marcado para 22 de setembro, às 21h30.

Esta, portanto, será a terceira vez do rubro-negro em Brasília na atuação edição da Libertadores. Mais uma vez, o clube carioca vem para o Distrito Federal motivado pela possibilidade de contar com torcedores nas arquibancadas, algo que ainda não é viável no Rio de Janeiro. Com o avanço da variante delta da covid-19 no estado fluminense, o governo local rechaça a possibilidade de abrir os portões do Maracanã. Na última semana, a Prefeitura da cidade retrocedeu na liberação de 10% da arena.

Em Brasília, o Flamengo não encontrou resistências na liberação de público. Atualmente, o Distrito Federal permite a ocupação de 30% da capacidade do Mané Garrincha. O índice deve se repetir para o confronto com o Barcelona. Em lua de mel com a cidade, o rubro-negro garantiu classificações com tranquilidade e voltou para o Rio de Janeiro com cofres cheios. As rendas das partidas contra Defensa y Justicia e Olimpia, somadas, ultrapassaram a marca de R$ 3,09 milhões.

O clube avaliou de maneira positiva a logística na capital, com ajustes de erros identificados na primeira passagem. Ontem, o vice-presidente de Relações Externas do rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, celebrou a adesão da torcida. “A presença de público no jogo em Brasília ocorreu sem confusões, com distanciamento social e atendimento aos pré-requisitos de saúde e segurança públicas. Foi um ótimo exemplo de parceria público-privada. Parabéns e muito obrigado Governo do Distrito Federal. Quem sabe, faz”, agradeceu o dirigente.

Na quarta-feira, 11.211 rubro-negros acompanharam o 5 x 1 sobre o Olimpia. No interior da arena, a maioria cumpriu o distanciamento social. Alguns, porém, insistiram em não utilizar a máscara de proteção de forma correta, mesmo com avisos do sistema de som do estádio. Fora do Mané, foram registradas algumas aglomerações, principalmente em pontos de venda de alimentos e bebidas. No intervalo do jogo, a Polícia Militar precisou agir com spray de pimenta para dispersar um princípio de confusão entre duas uniformizadas.

Os critérios para compra de ingressos devem seguir os mesmos adotados nas últimas partidas: cisde vacinação concluído (com duas doses da Coronavac, Pfizer e Astrazeneca; ou única da Janssen) há, pelo menos, 15 dias, ou apresentação de teste RT-PCR com resultado negativo. O exame deverá ser feito com, no máximo, 72h de antecedência ao jogo. O Fla deve divulgar valores nos próximos dias. A venda ocorrerá, exclusivamente, pela internet. A volta será em 29 de setembro, no Equador.

Palmeiras x Galo

Semifinal brasileira da Libertadores, o confronto entre Atlético-MG e Palmeiras também teve detalhes confirmados pela Conmebol. Como terão transmissão em TV aberta, os jogos irão ocorrer em duas terças-feiras: 21 e 29 de setembro, ambos às 21h30. A ida, com mando de campo alviverde, será no Allianz Parque, em São Paulo, e não terá presença de público nas arquibancadas por decisão do Governo de São Paulo. O time paulista, atual campeão do torneio, acatou e optou por não abdicar do seu estádio.

A volta ainda pode mudar de casa. Inicialmente, a Conmebol indicou o Mineirão, em Belo Horizonte, mas acrescentou a observação “a confirmar”. O Galo deseja contar novamente com torcida. Na quarta-feira, foram registrados incidentes com a presença de 17.030 na vitória, por 3 x 0, sobre o River Plate. Quando os detalhes da partida contra os argentinos nas quartas de final foram anunciados, a tabela trazia a mesma advertência sobre o local. O gramado do Gigante da Pampulha também preocupa a entidade.