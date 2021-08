Cresspom encara o Atlético-MG por final

VP VICTOR PARRINI*

Garantido na próxima edição da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cresspom quer continuar fazendo bonito na segunda divisão do torneio nacional. Em busca do sonho do título inédito, o time viajou até Belo Horizonte para encarar o Atlético-MG, hoje, às 10h30, no Sesc Alterosas. A partida terá transmissão da plataforma online, Eleven Sports. Na ida, o time local perdeu, por 1 x 0 e, agora, precisa reverter a desvantagem.

Para garantir a classificação no tempo normal, o Cresspom precisa vencer por, pelo menos, dois gols ou mais de diferença. A vitória por um tento leva a decisão para as penalidades. Qualquer empate favorece ao Atlético-MG. O duelo entre candangas e mineiras será o terceiro nesta temporada. O primeiro aconteceu ainda na fase de grupos, quando os dois times dividiram a mesma chave. As alvinegras superaram a equipe do DF, também por 1 x 0.

Caso avance, as heptacampeãs do Distrito Federal escreverão mais um capítulo grandioso na história do clube e também do futebol candango. O Cresspom poderá se juntar ao Minas Brasília como os únicos times da capital a garantirem participação na final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Na elite, a equipe amarela fará companhia ao Real Brasília na próxima temporada.

A equipe que triunfar na capital mineira irá encarar o vencedor do duelo entre Bragantino e Esmac, do Pará. O primeiro confronto entre paulistas e paraenses terminou em 1 x 1 e segue em aberto. A definição acontece, amanhã, às 15h. A final da Série A2 será disputada em duas partidas. A Confederação Brasileira de Futebol agendou os confrontos decisivos para 29 de agosto e 5 de setembro.

