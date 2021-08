Longe do público, Tóquio começa revezamento da tocha

CB Correio Braziliense

O revezamento da tocha dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 foi iniciado, ontem, quatro dias antes do início do evento, sem a possibilidade do público acompanhar nas ruas da capital do Japão, diante do aumento no número de casos de covid-19 em grande parte do país. A primeira parte da condução do símbolo paralímpico aconteceu em uma pista de atletismo a céu aberto e feita logo após as chamas acessas nos 62 municípios da região metropolitana de Tóquio terem sido unidas para formar uma única.

“Os Jogos de Tóquio não serão um êxito sem o êxito dos paralímpicos”, disse, durante a cerimônia, a governadora da região, Yuriko Koike, também se referindo aos Jogos Olímpicos, realizados de 23 de julho a 8 de agosto. A chama não será levada por vias públicas, como medida de segurança para evitar aglomerações. Cerca de 700 pessoas participaram do ato, que consistiu na condução da tocha por curtos trechos de 30 a 50 metros, em instalações sem a presença de espectadores.

Na quinta-feira, o país asiático registrou o maior número de casos positivos para covid-19 desde o início da pandemia: 25.155. A região metropolitana de Tóquio, que abrange a capital japonesa, é a mais afetada e teve mais de cinco mil casos pelo terceiro dia consecutivo. A grande preocupação é com a variante delta, dominante na área. Por causa disso, assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos, o evento paralímpico não terá a presença de público nas competições, com exceção de alguns estudantes.