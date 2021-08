Brasil perde para a Suíça na estreia da Copa do Mundo

CB Correio Braziliense

(crédito: Octavio Passos/FIFA)

Pentacampeã mundial, a Seleção Brasileira de futebol de areia não iniciou a caminhada rumo ao hexa da melhor maneira. A amarelinha até saiu na frente, chegando a abrir 5 x 3 no placar, mas viu a Suíça reagir, empatar no último giro do cronômetro e levar a decisão para os pênaltis. Os europeus abriram as cobranças desperdiçando, mas logo se recuperaram e venceram as penalidades, por 4 x 3.

No primeiro tempo, o Brasil começou melhor, mas demorou para abrir o placar. O primeiro gol veio com Edson Hulk. Os suíços, porém, empataram logo na saída de bola com Borer. Na sequência, os brasileiros insistiram até tomar a frente com Lucão, em cobrança de falta. O time tupiniquim ainda teve boas chances de ampliar, mas não aproveitou. Na segunda etapa, os europeus empataram outra vez com Stankovic.

Na reta final, Zé Lucas aproveitou cruzamento para marcar. Nos dez minutos finais, o jogador fez outro e abriu boa vantagem para o Brasil. Nos instantes seguintes, Borer dominou a bola, avançou e sofreu falta. O camisa 8 suíço bateu e diminuiu a vantagem. Zé Lucas respondeu, na sequência, com mais uma bola na rede, mas os europeus não desistiram e empataram com Ott e Stankovic. O último gol saiu a 47 segundos no fim. Como não há possibilidade de empate no futebol de areia, o jogo foi para os pênaltis. O goleiro Rafael Padilha pegou um, mas Antônio e Rodrigo desperdiçaram e decretaram a derrota.