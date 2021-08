Curtas Esportes

CB Correio Braziliense

» Gama

Eliminado de forma precoce na Série D do Brasileirão, o Gama volta a campo, hoje, para cumprir tabela na competição nacional. Às 15h, o alviverde recebe o União Rondonópolis, no estádio Defelê.

» Richarlison

O atacante Richarlison, ouro nas Olimpíadas Tóquio com a Seleção Brasileira, deu um exemplo de cidadania. Ontem, o jogador fez campanha para estimular adolescentes a se vacinarem contra a covid-19.

» Santos

Recém-contratado por empréstimo junto ao Real Madrid, o meia Augusto já pode estrear pelo Santos. Ontem, o Peixe finalizou os trâmites e inscreveu o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

» Fluminense

Autor do gol no empate, por 1 x 1, com o Barcelona, o atacante Fred lamentou a queda do Fluminense na Libertadores. “Sonhamos tanto com essa vaga, mas é seguir nas competições que restam”, comentou o camisa nove tricolor.

» Homenagem

Medalhista de ouro e de prata em Tóquio, Rebeca Andrade recebeu uma homenagem do COB. A entidade instalou um painel com uma foto da atleta no CT da Ginástica Artística, no Rio de Janeiro.

» PSG

Em jogo de seis gols, o Paris Saint-Germain venceu o Brest, ontem, pelo Campeonato Francês, por 4 x 2. Di María, Herrera, Gueye, Mbappé marcaram para os parisienses. Honorat, Mounié descontaram.