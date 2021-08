Seleção de problemas

MP Marcos Paulo Lima

Ex-técnicos da Seleção Brasileira vivem tempos difíceis na carreira. O passado marcado pelo auge no cargo, e até em clubes de ponta da Europa, como Chelsea e Real Madrid, se confunde com um presente marcado pela mancha do rebaixamento no currículo, esforço para salvar times da Série C, período de “exílio” na Arábia Saudita e até cinco anos de desemprego. Assim tem sido a nada mole vida de Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Dunga depois de monopolizarem os holofotes vestindo a farda verde-amarela.

Luiz Felipe Scolari tem um repertório respeitado de serviços prestados ao futebol. O Brasil não ganha a Copa do Mundo há 19 anos. A última conquista tem assinatura dele, que também foi vice à frente de Portugal na Eurocopa (2004), quarto no Mundial (2006), comandou o badalado Chelsea, é bicampeão do Brasileirão por Grêmio (1996) e Palmeiras (2018); tetra da Copa do Brasil com Criciúma (1991), Grêmio (1994) e Palmeiras (1998 e 2012) e personagem central da pior derrota da história centenária da Seleção para a Alemanha por 7 x 1 na Copa de 2014.

Aos 72 anos, Felipão vive tempos de bombeiro. No ano passado, foi acionado para apagar incêndio no Cruzeiro na Série B. O clube flertava com a terceira divisão. O treinador cumpriu a missão de manter o time na segundona, mas encerrou a segunda passagem pelo clube, em janeiro, devido à insatisfação com as dificuldades financeiras, salários atrasados e falta de garantia para investir na montagem de um time competitivo para a nova temporada. O gaúcho de Passo Fundo assumiu o time celeste na vice-lanterna e entregou na 11ª colocação.

A luta de Felipão, agora, é pela permanência do Grêmio na Série A. Rebaixado em 1991 e em 2004, o tricolor gaúcho é ameaçado pela terceira queda. “A única prioridade no momento é o Campeonato Brasileiro. Estamos em uma situação bem difícil. Nós jogamos e ganhamos. Os outros jogam e também ganham. Temos de fazer os cálculos. Eu sou realista. Não adianta inventar que vamos sair (da zona de rebaixamento) em dois jogos”, avisa o treinador.

Se a briga de Felipão é contra a Série B, Vanderlei Luxemburgo topou a missão de devolver o Cruzeiro à primeira divisão. Comandante da Seleção de 1998 a 2000, o treinador campeão da Copa América 1999 e recordista de títulos do Brasileirão (cinco) por Palmeiras (1993 e 1994), Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004), ele trocou o passado de técnico do galático Real Madrid por mácula no currículo. Caiu com o Vasco no ano passado.

A queda deixou Luxemburgo seis meses desempregado até receber a oferta do Cruzeiro. O treinador voltou a disputar a segunda divisão no país depois de 32 anos. A última havia sido no início da carreira. Levou o Bragantino ao título em 1989. Recentemente, não completou o serviço de levar o Tianjin Quanjian à elite do Campeonato Chinês em 2016. O italiano Fabio Cannavaro assumiu o cargo e alçou o time à elite. A nova tentativa de Luxa é na Raposa.

“Se fosse brigar para não cair, eu não viria para cá. Não estaria aqui. Eu vim porque temos número de jogos suficiente para subir. Agora, não cai do céu. Vamos buscar trabalhar muito para ir para a primeira divisão. Essa é a expectativa de todos. Seria uma grande conquista pessoal e uma conquista especial no clube que meu deu a Tríplice Coroa (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão em 2003). Quero participar disso e vou trabalhar muito”, promete.

Técnico da Seleção de 2010 a 2012, Mano Menezes fracassou na Copa América 2011 e levou o Brasil à medalha de prata em Londres-2012. Hoje, vive o segundo “exílio” na carreira em cinco anos. Em 2016, se aventurou no Shandong Luneng da China. Agora, está no Al-Nassr da Arábia Saudita desde abril. O último trabalho eficiente do técnico aconteceu nos bicampeonatos da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Mineiro (2018 e 2019) pelo Cruzeiro.

O Al-Nassr avançou em primeiro lugar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia para enfrentar o Tractor, do Irã, e ocupa o terceiro lugar no Campeonato da Árábia Saudita. Demitido pelo Bahia depois da denúncia de injúria racial do volante Gerson do Flamengo no Brasileirão da temporada passada, e de um suposto deboche de Mano, o treinador herdou um Al-Nassr em alta: o clube é o atual campeão nacional, da Copa do Rei e da Supercopa do país.

Dunga

Enquanto Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes seguem na ativa, Dunga segue encostado no mercado. O técnico campeão da Copa América 2007 e da Copa das Confederações 2009 não exerce a profissão desde a demissão da Seleção depois a Copa América Centenário 2016, nos Estados Unidos. Dedicado a obras assistenciais em tempos de covid-19, foi cogitado por Corinthians e Vasco, mas não passaram de especulações.

Em entrevista recente ao programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, Dunga não descartou voltar ao futebol, mas impõe suas regras nas negociações. “O mais importante é a convicção das pessoas que vêm te procurar. Tem de saber a minha forma de trabalhar, meu temperamento, minhas reações. Lógico que, durante o trabalho, as desavenças vão surgir, mas isso se resolve com conversa. Todo mundo quer um Guardiola, um Real Madrid, um Barcelona, mas não tem essa possibilidade aqui no Brasil”, disse o treinador.