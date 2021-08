Grêmio e Bahia duelam para ganhar fôlego no Brasileirão

CB Correio Braziliense

A expectativa de Grêmio e Bahia antes do início do Campeonato Brasileiro, com certeza, era outra. Mas, hoje, às 19h, na Arena do tricolor gaúcho, os dois times fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Ainda que tenha um jogo a menos, a equipe do Rio Grande do Sul faz uma campanha decepcionante. Com 13 pontos, é a penúltima colocado. Os baianos estão um pouco melhores na classificação (13º).

Mesmo tendo um jogo importante na quarta-feira, contra o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio vai entrar em campo com o que tem de melhor. O técnico Luiz Felipe Scolari deixou clara a prioridade. “É o Brasileiro. Não deixamos de pensar na Copa do Brasil. Estamos em uma situação bem difícil. Temos que concentrar forças, ideias e situações de jogo”, afirmou.

Em relação ao time que venceu o Cuiabá, por 1 x 0, o treinador deve fazer mudanças. O lateral-direito Vanderson e o volante Thiago Santos receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto o também volante Maicon e o atacante Alisson se lesionaram. Por outro lado, Felipão tem o retorno de Pedro Geromel, que cumpriu suspensão automática diante do Cuiabá, e Kannemann, que se recuperou de dores no joelho esquerdo.