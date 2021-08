CB Correio Braziliense

O Corinthians anunciou, ontem, que vai à Justiça para impedir o Athletico-PR de transmitir a partida entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, amanhã, no YouTube da Rádio Jovem Pan. O clube paulista afirma que não foi consultado pelo Furacão, mandante do jogo, sobre a veiculação. A Lei Geral do Esporte (nº 9.615/98), conhecida como Lei Pelé, versa que, para a reprodução das imagens de um jogo, é necessário o consenso de ambos os clubes.