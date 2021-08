Cruzeiro reencontra a torcida com vitória em casa

CB Correio Braziliense

Com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro iniciou de forma positiva a caminhada no returno da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Confiança, por 1 x 0, ontem, no estádio Mineirão. O gol marcado pelo atacante Marcelo Moreno, em cobrança de pênalti, aos 22 minutos do segundo tempo, fez a equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo contabilizar 24 pontos em 20 rodadas — cinco de vantagem sobre o 17º colocado, o Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o clube celeste — que ontem jogou com um uniforme verde, vermelho e branco em alusão às cores do antigo Palestra Itália —, segue sem perder sob o comando de Luxemburgo. O triunfo sob o Confiança, que segue no Z-4 da Série B, foi o segundo em sequência da Raposa.

A torcida do Cruzeiro matou uma saudade de um ano e cinco meses ao ter novamente a oportunidade de ver o time in loco das arquibancadas. A última vez havia sido em 11 de março de 2020, na derrota por 2 x 0 para o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após várias partidas ouvindo apenas os cânticos reproduzidos em caixas de som, os jogadores, enfim, receberam o calor do público.