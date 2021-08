Embalada por bronze olímpico, Luisa Stefani decide título em Cincinnati

RM Rafaela Martins

Luisa Stefani e a parceira canadense Gabriela Dabrowski foram campeãs em Montreal na semana passada - (crédito: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Luisa Stefani tem feito história no tênis. Primeira brasileira medalhista olímpica na modalidade, atualmente ela está entre as 20 melhores do ranking. Campeã do WTA 1000 de Montreal na última semana, ao lado da nova parceira canadense Gabriela Dabrowski, a jovem de 24 anos está em sua melhor fase no circuito e decidirá outro título neste sábado, agora em Cincinatti, nos Estados Unidos.

Na sexta-feira (20/8), ela garantiu vaga em mais uma final ao lado de Dabrowski, no WTA de Cincinnati, nos Estados Unidos, após vencer as atuais campeãs olímpicas, Krejcikova/Siniakova (República Tcheca). O triunfo foi por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 10/6.

Essa foi a nona vitória consecutiva da dupla desde o troféu erguido em Montreal. Na final deste sábado, Stefani e Dabrowski encaram a chinesa Zhang Shuai e a ex-melhor duplista do mundo, Samantha Stosur, da Austrália. Elas venceram a partida contra a dupla Schuurs/Melichar por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7, 10/4.

O WTA de Cincinnati é a última grande competição preparatória para o US Open — último Grand Slam do ano — que acontece entre agosto e setembro. A partida final será transmitida pela ESPN, às 20h (horário de Brasília).

Bronze em Tóquio

Em virada histórica, a dupla feminina Luisa Stefani e Laura Pigossi conquistou medalha de bronze nos jogos olímpicos de Tóquio. Com esse resultado, protagonizaram a melhor campanha da história da modalidade em olimpíadas para o Brasil.

Na disputa pelo bronze, as brasileiras passaram pelas russas Elena Vesnina e Veronica Kudermetova, com parciais de 4/6, 6/4 e 11/9 e garantiram a medalha para o Brasil.